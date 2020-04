Napoli è diventata tax free

Napoli è tax free. Il sindaco Luigi de Magistris ha cancellato le tasse comunali per tutto il 2020. Obiettivo: facilitare la ripresa della città messa a dura prova dal Covid-19. «La delibera NapoliRiparte», dice il sindaco, «mira a tamponare l’impatto della crisi sul tessuto produttivo locale con tutte le misure espansive possibili per far riaprire i battenti all’intero sistema produttivo, dai servizi turistici all’attività alberghiera, dalla ristorazione all’artigianato. Settori spesso caratterizzati da un’economia informale che nessun aiuto di Stato potrà intercettare».

Al top di queste misure vi è l’esenzione per l’anno 2020 del pagamento dei tributi locali da parte di commercianti, artigiani, operatori turistici e culturali, i quali dovranno confermare i lavoratori dipendenti operativi prima della chiusura. Ovvero, l’abbuono dei tributi è concesso a patto di non licenziare. Il provvedimento costerà alle casse comunali 600 milioni di euro, un mancato introito per il quale su busserà alle porte del ministero dell’Economia. Infatti viene precisato che «l’amministrazione comunale ha già provveduto a richiedere il ristoro, da parte del governo, di risorse finanziarie equivalenti». Poco importa, sembra, che il Comune di Napoli, si trovi in pre-dissesto dal 2013 con un disavanzo di 1,6 miliardi, a cui andrà aggiunto il passivo di quest’anno, destinato a fare lievitare oltremisura il rosso. La voragine potrebbe avvicinarsi ai 2,5 miliardi.

Secondo la giunta comunale il post-emergenza coronavirus ha bisogno di iniezioni di liquidità, lasciando perdere le compatibilità di bilancio. Dai banchi dell’opposizione il consigliere comunale Pd, Diego Venanzoni, avverte: «Sembra di essere su Scherzi a parte. Si fanno proclami ai cittadini, si annuncia il taglio delle tasse comunali per il 2020, ma non si sottolinea che non c’è la relativa copertura finanziaria». Replica de Magistris: «Non c’è solo la pandemia sanitaria, siamo in piena epidemia sociale ed economica. Proviamo a fare la nostra parte gettando, come sempre, il cuore oltre l’ostacolo».

L’europarlamentare della Lega, Valentino Grant, propone che l’esempio di Napoli sia esteso a tutta la Regione: «I cittadini campani non guadagnano, non hanno entrate e non basta rinviare le tasse a fine maggio come ha fatto la Regione, bisogna azzerarle totalmente. Un anno fiscale bianco fino al 31 dicembre 2020 per tutti i tributi regionali: dall’addizionale Irpef, all’Irap, alla tassa automobilistica a quella per il diritto allo studio universitario, promuovendo anche la rateizzazione delle ingiunzioni fiscali».

Per fronteggiare il Covid-19 il governo ha stanziato per Napoli 321 milioni di anticipo dal Fondo di solidarietà comunale per pagare fornitori e chi sta lavorando per l’emergenza mentre la Protezione Civile ha inviato 7,6 milioni per i Buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari per le famiglie bisognose. «Siamo molto soddisfatti», dice il sindaco, «perché in una settimana siamo riusciti a raggiungere oltre 14 mila famiglie attraverso i Buoni spesa e oltre 400 con il Banco alimentare».

Però il governo dovrebbe fare di più: «Il governo ha completamente dimenticato i Comuni», aggiunge. «Se non interviene, i Comuni cominceranno a cadere come birilli e se cadono i Comuni cadono i territori. Non incassiamo più le tasse di soggiorno, i biglietti, le tasse, nulla. La gente non ha i soldi. Quello che il presidente del Consiglio e il governo intero non comprendono è che se i sindaci iniziano a capitolare, cadono le tenute amministrative delle città: i rifiuti non si raccolgono più, non si vedrà più un autobus o un servizio sociale. Una tragedia. Questo comincerà ad accadere non tra tre mesi, ma adesso, poi ci sarà la città che cadrà a fine aprile, a maggio o a giugno a seconda delle condizioni economiche, ma sarà un disastro».

Molti enti locali sono intervenuti per posticipare la riscossione dei tributi. De Magistris ha invece deciso per il completo colpo di spugna, ha rinunciato alla riscossione e quindi coloro ne usufruiranno si ritroveranno in tasca quanto avrebbero dovuto versare nelle casse comunali.

Niente Tari, Imu, Cosap. Napoli diventa una città detassata. In più il Comune sta definendo un accordo col sistema locale del credito affinché «l’iniziativa annunciata dal governo circa l’attribuzione di garanzia dello Stato sul 100% dei crediti concessi dalle banche» sia estesa anche «a quei settori che sfuggono alla formalizzazione della loro attività». Quindi anche chi si trova border line (leggi: lavoro nero) non solo è inserito tra i non tassati ma anche tra coloro che potranno avere credito bancario garantito dallo Stato. «Non bisogna dimenticare», dice il primo cittadino del capoluogo campano, «che a Napoli non ci sono solo i cassaintegrati o le partite Iva, qui c’è pure un’economia del quotidiano, dell’arrangiarsi, un’economia anche del sommerso che deve avere il diritto di mettere il piatto a tavola».

Nella delibera NapoliRiparte si prevede inoltre l’avvio «di un tavolo di lavoro con le associazioni dei proprietari immobiliari allo scopo del contenimento del costo degli affitti sui locali commerciali» mentre «i dipendenti comunali continueranno a lavorare quasi tutti da casa, ad eccezione di quelle mansioni che non possono essere espletate nella propria abitazione» ed è previsto «un premio, una sorta di tredicesima di fine emergenza, per tutte quelle lavoratrici e lavoratori del Comune e delle aziende partecipate che hanno lavorato costantemente in strada o in ufficio senza mai mollare». Sono state poi varate misure per l’accoglienza di donne vittime di violenza domestica durante l’emergenza, si tratta di 25 posti letto in due alberghi e in una casa privata. Ma tutti questi provvedimenti, secondo De Magistris, non bastano: «Bisogna ragionare come in una economia di guerra, perciò ritengo che si dovrà assolutamente arrivare a creare un reddito di quarantena per tutti quelli che ne hanno bisogno. Non solo a Napoli, ovviamente».

La gestione del post-emergenza avrà un inevitabile risvolto politico. Il prossimo anno a Napoli ci saranno le elezioni comunali: De Magistris, al secondo mandato, non potrà ripresentarsi. Il suo movimento Arancione che farà? fonte Italiaoggi