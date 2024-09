Napoli: due squadre per una competizione

Utile oppure no giocare per l’Europa?

Funzionale per un team top al di là del percorso?

Detto fuori dai denti e per entrare nello specifico, ora che il Napoli completa poco a poco i suoi esperimenti, Conte dovrà gestire 2 squadre per una sola competizione. Una e mezza?

Bene, una e mezza. Non è cosa semplice.

Ngonge, Gilmour, Neres, Raspadori, Simeone ed altri più o meno titolari, ne avrebbero avuto gran bisogno.

Troppo poco la coppa Italia ed il campionato non può essere ancora per molto un cantiere.

Anche la Conference pur d’aver un palcoscenico ulteriore.

Un palcoscenico alternativo che poteva garantire spazio, presenze e di conseguenza allenamento funzionale.

Non è andata così ed ora per paradosso, il Napoli dovrà gestire la sua “forza lavoro” su un unico cantiere.

Presto Conte dovrà individuare i suoi 16-17 intoccabili. Le sue sostituzioni necessarie e quelle coppie di cui tanto si è parlato in estate.

Pronto Ngonge, altrettanto Gilmour meno Raspadori e Simeone. Rafa Marin al momento rimandato.

Dopo Palermo, inizia a vedersi un cielo più chiaro e quantomeno sereno.

Pedagogista dello Sport