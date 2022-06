Napoli: Dries C’eravamo Tanto Amati

“Dollari? Non mi interessano, mi basta Napoli“. Dries Mertens rispose cosi’, in un intervista di qualche mese fa’, dove raccontava il suo rapporto con la citta’ di Napoli, con la quale ha creato un connubio indissolubile, ma che purtroppo sembra ormai arrivato il momento di salutarsi e dirsi addio.

Tutto ebbe inizio nel 2013, giunto a Napoli in punta di piedi, salendo un gradino alla volta, per 8 lunghissimi anni, dove ha lasciato, sul terreno di gioco, e rispettando quella maglia, tutto cio’ che aveva in corpo, per quel popolo che ormai, lo aveva adottato e viziato, e lui, da bravo figlio di Napoli, ha regalato gol, vittorie, ma soprattutto aveva imparato lo spirito della napoletanita’ fatto suo, come ragione di vita.

I numeri di Mertens sono davvero incredibili

I numeri di Dries, sono davvero impressionanti, 148 reti in 8 stagioni, lo consacrano ad essere il bomber principe della storia del club azzurro,, e crediamo che non vi sara’ possibilita’ di poter raggiungere un quoziente di reti cosi alto nel tempi. Ma non e’ solo questo che salta all’ occhio, ma la cadenza perpetua con la quale castigava ogni difesa che aveva di fronte. La sua classe cristallina, il suo saltare l’uom, la sua voglia di far segnare ogni compagno che aveva d’avanti, come ed esempio Higuain ed in ultimo Osimnhen . 404 le gare e 78 gli assist, giu’ il cappello per il furetto di…Posillipo

Una speranza, che non e’ mai divenuta realta’…’a Maronna t’accumpagna!

“La strategia per il rinnovo è segnare tanto, così De Laurentiis sarà costretto a tenermi. Più gol faccio e più lui capirà che varrà la pena farmi firmare.”… Ciro, cosi lo hanno “battezzato” i tifosi partenopei, era certo che sarebbe potuto andare cosi, ma tra il dire ed il fare c’e’ sempre di mezzo il..Vil denaro! Ed un anagrafe calcistica che non consente di realizzare cio’ che la normalita’ si sarebbe aspettata. Parlare di cifre, sarebbe riduttivo, anche perche’ e il gioco delle parti che prende il sopravvento. La realta’ e che Mertens sta per salutare Napoli, quella dove ha scelto di dare alla luce suo figlio Ciro Romeo, dove insieme alla sua dolce Kate, voleva piantar radici, perche’ stregato da un popolo che lo ama e lo fara’ per sempre. Ma il calcio, come la vita, a volte e crudele, e Dries deve pensare anche al suo futuro e quello della sua famiglia.

La sua empatia pero’, con la natura stessa del popolo partenopeo, restano nel cuore di Dries , come il tesoro piu’ ricco ed invidiato da tanti che non hanno un rapporto cosi profondo come insturato da Ciro. Il ragazzo del bar di via Posillipo, con quello della pizzeria dove lui la va a degustare, per tutti non e’ piu’ Dries, ma Ciro

Ma come tutte le favole, vi e’ un’ inizio, ed anche una fine, ma noi lo vogliamo solo dirgli arrivederci, e fargli saper che Palazzo Donn’Anna lo aspettera’, perche’ le radici non si dimenticano mai. In bocca al lupo per tutto il seguito della tua gloriosa carriera, anche se avremmo immaginato un finale diverso, e ricorda che Napoli sara’ sempre casa tua...Statte buono Ciru’,’a Maronna t’ accumpagna

