Il mercato del Napoli non si è fermato un attimo in questa lunga estate senza calcio. La squadra azzurra ha cambiato pelle rispetto allo scorso anno dato che sono andati via punti di riferimento come David Ospina, Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly, Dires Mertens che hanno concluso il loro ciclo a Napoli e a breve potrebbe lasciare anche Fabian Ruiz. Tra gli arrivi ci sono Leo Ostigard, Khvicha Kvaratskhelia, Mathías Olivera, Kim, Tanguy Ndombele, Giovanni Simeone e a breve potrebbe essere tesserato anche Giacomo Raspadori. Questi nuovi giocatori daranno nuova linfa vitale alla squadra e soprattutto provare a colmare il gap lasciato dai big.

Adesso il Napoli è alla ricerca di un portiere, in queste ultime fasi di mercato, per poter dare sia affidabilità in Campionato che in Champions League. Per questo motivo il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha intenzione di chiudere entro la fine di agosto la trattativa per Keylor Navas, in uscita dal Psg. Il costaricano è chiuso definitivamente da Gigio Donnarumma al Paris Saint Germain e per non perdere il treno dei Mondiali in Qatar, potrebbe decidere definitivamente di passare al Napoli. Saranno giornate molto calde in casa dei Partenopei, e non solo per le torride temperature, ma anche per il mercato.

