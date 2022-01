Napoli, dopo la rifinitura Spalletti ha le idee chiare per Bologna

Vigilia di Bologna-Napoli, analizziamo come la squadra azzurra arriva al match di domani pomeriggio in programma alle ore 18:30 allo stadio Renato Dall’Ara.

Match difficile per la squadra di Spalletti, reduce dalla brutta prestazione contro la Fiorentina in Coppa Italia, fondamentale sarà la conquista dei 3 punti per non perdere terreno nella lotta per un posto in Champions League.

Idee chiare per Luciano Spalletti che dopo l’ultima seduta di allenamento ha in mente l’11 titolare che sfiderà i felsinei.

In porta pronto Alex Meret, il quale avrà il compito di sostituire Ospina, uscito a fine primo tempo Giovedì in Coppa Italia, linea difensiva composta dallo stakanovista Di Lorenzo e dal recuperato Mario Rui sulle fasce, Rhamani-Juan Jesus coppia difensiva.

Davanti alla difesa spazio per Lobotka e Fabian Ruiz, pronto a farsi perdonare l’espulsione contro la Fiorentina. Terzetto di trequartisti composto da Politano, Mertens ed Elmas, il quale sostituirà il capitano Lorenzo Insigne. Petagna perno offensivo che guiderà l’attacco azzurro.

Dall’infermeria arrivano buone notizie, da sottolineare i recuperi di Zielinski ed Osimhen i quali potrebbero subentrare a gara in corso per mettere minuti nelle gambe.

