Napoli, decreto crescita “felice”

Decreto Crescita, questo sconosciuto.

Senza addentrarci nei meandri dei cavilli tecnici di una legge “emergenziale”, nata nel 2019, per spingere l’economia del Paese, fermiamoci al valore sportivo in senso stretto.

Comprare calciatori giovani dall’estero, valorizzarli, facendoli crescere, oltre ad essere una buona strategia calcistica è soprattutto una attenta ed utile manovra finanziaria.

Lavoratori nuovi in Italia che versino nelle casse dello Stato.

Utile a chi compra, a chi vende ed anche al lavoratore stesso.

Un abbattimento cospicuo della tassazione.

Detta, semplificando al massimo la cosa, la tassazione sul reddito, scende dal 45% al 25% per quei lavoratori che al momento dell’ arrivo in Italia, garantiscono una permanenza di almeno due anni e nei precedenti due, abbiano avuto residenza fiscale in altri stati.

Ragione per cui, il Napoli di De Laurentiis, difficilmente pesca in Italia.

Osimhen, Kvaratskhelia, Kim, Olivera, solo 4 dei nomi “interessati”.

È una politica intelligente. Politica di aziende che hanno necessità di creare profitto.

Quelle Plusvalenze di cui tanto abbiamo chiacchierato.

L’Italia ha bisogno di guardare altrove. Non ha una potenza finanziaria tale da sostenere la tassazione europea.

Spagna, Germania ed Inghilterra vivono altre realtà, possono in qualche caso, sfidare le potenze internazionali, l’Italia deve far grande attenzione.

Decreto Crescita insomma.

Osimhen resta?

Kim va?

Probabilmente non basterà la tassazione agevolata.

