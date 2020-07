Napoli, dall’Inghilterra voci di mercato che spaventano i tifosi

Il Napoli pensa al futuro e anche i suoi tifosi cominciano a guardare avanti. La stagione della squadra di Gattuso è ora completamente concentrata sulla Champions League in programma tra qualche settimana. Ma tra la fine di questa stagione e l’inizio della prossima ci sarà pochissimo tempo per fare mercato e ripartire e quindi bisogna stringere i tempi.

Per il momento il mercato sia in entrata che in uscita non presenta grandi novità. Sulla lista dei sicuri partenti sembra esserci l’attaccante polacco Arek Milik che nelle ultime uscite è anche apparso un po’ distratto dalle voci di mercato, e sorte simile dovrebbe toccare anche al brasiliano Allan, che negli ultimi mesi è uscito completamente dalle rotazioni di Rino Gattuso.

Il futuro di Koulibaly

Resta ancora incerta la sorte di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese classe 1991 ha grandissimi ammiratori in Europa, ma soprattutto in Premier. Il presidente De Laurentiis ha fatto capire in più di una circostanza di volersene privare solo di fronte a un’offerta irrinunciabile che in questo momento non è ancora arrivata. Negli ultimi giorni è cominciato il forte pressing del Manchester City che dopo la pronuncia del TAS, ha subito lanciato l’assalto per il difensore.

Il giornalista Gianluca Di Marzio sul suo blog rivela: “Primi segnali dii interessi concreti da parte del Manchester City per Koulibaly: Ramadani ha cenato a Capri con il presidente nel weekend, confermando il gradimento degli inglesi per il centrale senegalese classe 1991. I Citizens però non sarebbero disposti a spendere i 75 milioni voluti dal numero uno azzurro”.

E sui social sono immediatamente cominciate le rimostranze dei tifosi del Napoli come Pablo: “Questo mercato è strano, un signor nessuno come Osimhen, magari anche fortissimo ma comunque nessuno, viene pagato 60 milioni mentre uno come KK a 70 milioni, e il City deve pure pensarci, il mondo sottosopra”. E c’è John che spiega: “Solo perché si tratta del City a chiederlo, fossi in De Laurentiis chiederei più di 100 milioni”.

Ma tra i tifosi cresce anche la paura di vedere una squadra che perde i suoi pezzi più importanti come spiega Alvin: “KK vale tantissimo. Se lo vendiamo cadremo ancora più in basso. Ovviamente non sarà sostituito degnamente. Dopo il secondo posto dell’anno scorso, e il sesto di quest’anno l’ultimo pensiero dovrebbe esse il ridimensionamento”.