Napoli, dalla crisi al riscatto in Coppa Italia: vittoria contro la Lazio

Ecco la storia di una “crisi”forse superata!E quanto racconta questo articolo pubblicato su Skysport.it 27 OTTOBRE. Non è la data che coincide con l’inizio della vera crisi, ma il primo step negativo dopo un avvio di stagione sufficiente, caratterizzato da 16 punti nelle prime 8 giornate. L’1-1 sul campo della Spal, infatti, inaugura una serie da incubo che vede gli azzurri incapaci di raccogliere l’intera posta in palio per le otto partite successive di campionato-2 NOVEMBRE. Passa una settimana e per il Napoli arriva una brutta sconfitta, la prima di questo ciclo disastroso (la quarta da inizio campionato). Gli azzurri perdono 2-1 lo scontro diretto dell’Olimpico contro la Roma e anche l’obiettivo Champions comincia nettamente ad allontanarsi-5 NOVEMBRE. Gli unici sorrisi li strappa la Champions, competizione nella quale la squadra regge a testa alta il confronto con i campioni in carica del Liverpool. Neanche l’Europa, però, basta a risollevare l’umore e il clima pesante porta i ragazzi a un ‘ammutinamento’. Dopo l’1-1 interno con il Salisburgo, infatti, volano parole grosse nello spogliatoio. La società chiede un “ritiro costruttivo”, ma i giocatori rifiutano la decisione e scelgono di tornare a Castel Volturno con le proprie auto. È l’episodio che apre una rottura tra gli uomini di Ancelotti e la dirigenza-27 NOVEMBRE. Il club di De Laurentiis non la prende bene e annuncia pesanti multe per i giocatori, pari circa al 50% dello stipendio mensile lordo. Tra i più colpiti dalla sanzione ci sono Lorenzo Insigne e Allan, due uomini simbolo della squadra e dello spogliatoio-1 DICEMBRE. La crisi non si attenua e nei primi giorni di dicembre arriva al culmine. Al San Paolo il Napoli cade 2-1 contro il Bologna e gli azzurri scivolano sempre più giù in classifica. La posizione di Ancelotti è in bilico come non mai: “In questa situazione essere messi in discussione è normale”-10 DICEMBRE. Il Napoli conquista il passaggio del turno in Champions grazie a un travolgente poker ai danni del Genk, con tripletta di Milik e il rigore di Mertens. Il 4-0 e la qualificazione, però, non bastano a salvare la panchina di Ancelotti. Poche ore dopo il triplice fischio, il club annuncia l’esonero dell’allenatore a meno di un anno e mezzo dall’inizio della sua esperienza azzurra-11 DICEMBRE. L’indomani De Laurentiis annuncia il nuovo allenatore: Gattuso. “Ringhio Starr”, come ribattezzato dal presidente, conferma le ambizioni del Napoli: “Questa squadra non può stare fuori dall’Europa”-14 DICEMBRE. Neanche Gattuso, però, riesce a invertire la tendenza del Napoli e prolunga il ciclo negativo. Al debutto, infatti, arriva il ko interno contro il Parma. La sua avventura comincia tutta in salita.-18 GENNAIO. La crisi del Napoli non accenna a finire e, nell’ultimo weekend di Serie A, arriva la terza sconfitta consecutiva in campionato. Al San Paolo è la Fiorentina a far festa con il 2-0 finale. Gattuso, a fine, partita, non cerca alibi: “Oggi abbiamo toccato il fondo”. Per risollevarsi si sceglie ancora la strada del ritiro-21 GENNAIO. È la scossa che serve agli azzurri per ricompattarsi e iniziare la fase del riscatto. I tifosi tornano a dar la carica ai loro beniamini, i nuovi – Demme e Lobotka – si integrano subito a centrocampo e Insigne firma la rete decisiva contro la Lazio. Anche un po’ di fortuna contribuiscono a costruire una vittoria che può rappresentare la svolta. Gattuso ci spera: un primo passo per costruire il presente e il futuro