Napoli, da lunedì 27 aprile riaprono bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie e gelaterie, ma solo per consegna a domicilio

Da lunedì 27 aprile riaprono bar ristoranti pizzerie pasticcerie e gelaterie in Campania, ma solo per consegna a domicilio. Lo ha deciso il presidente De Luca con una nuova ordinanza. Eccone un passaggio:

Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, su tutto il territorio regionale:

a) sono consentite le attivita’ e i servizi di ristorazione – fra cui pub, bar, gastronomie,

ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie- esclusivamente, quanto ai bar e alla

pasticcerie, dalle ore 7,00 alle ore 14,00, gli altri esclusivamente dalle ore 16,00 alle ore 22,00,

per tutti con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna

a domicilio e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione,

confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e salvo l’obbligo di attenersi alle

prescrizioni di cui al successivo punto 2;

b) sono consentite le attività di commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, cartoleria

e libri, esclusivamente dalle ore 8,00 alle ore 14,00, con raccomandazione di adottare

misure organizzative atte a promuovere la modalità di vendita con prenotazione telefonica

ovvero on line e consegna a domicilio, salvo l’obbligo di attenersi alle prescrizioni di cui

al successivo punto 2.

2. E’ fatto obbligo, per gli esercenti e gli operatori impegnati nelle attività di cui al precedente

punto 1 e per gli utenti, di osservare le misure di sicurezza e precauzionali prescritte nel

protocollo allegato sub A al presente provvedimento per formarne parte integrante e

sostanziale.

3. Su tutto il territorio regionale, nel pomeriggio del 25 aprile 2020, nella giornata del 26 aprile

2020 e nella giornata del 1 maggio 2020, e’ fatto obbligo di chiusura festiva delle attività di

vendita di cui all’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, sia nell’ambito degli esercizi

commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi

nei centri commerciali, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie, le edicole e i

distributori di carburante e con la precisazione che i distributori automatici di tabacchi posti

all’esterno delle rivendite potranno restare in funzione.

4. Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui

al presente provvedimento comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria

(pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000) nonchè, per i casi ivi previsti, di quella accessoria

(chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni).

Dice il presidente della Regione, De Luca: “Si tratta di un primo passo e di un primo segno di rilancio delle attività economiche secondo una linea di responsabilità e di prudenza, che richiede da parte di tutti il rispetto rigoroso delle regole di tutela della propria e dell’altrui incolumità. Il provvedimento è articolato in maniera da diluire la mobilità nel corso della giornata ed evitare assembramenti. Sarà fondamentale rispettare tutti i dispositivi di sicurezza, pena sanzioni severe a carico degli inadempienti. Occorrerà utilizzare i prossimi giorni – conclude – per sviluppare tutte le operazioni di sanificazione e igienizzazione dei locali, in qualche caso chiusi da molte settimane, per sottoporsi a visite mediche e per preparare tutte le certificazioni necessarie dal punto di vista sanitario”.

