Napoli, Curcio: “Vittoria importante ma Gattuso sappia che c’è ancora molto da lavorare”

Il commento di Sergio Curcio, opinionista di Per Sempre Napoli:

“Non cambia pelle tattica il Napoli che va a Bologna per scacciare i fantasmi di Fiume ma scende in campo con un atteggiamento diverso complice anche un Bologna che ha voluto giocarsi la partita con attenzione ma senza soggezioni o ostruzionismi difensivi nonostante le molte assenze. Ne è nata una partita molto tattica soprattutto con centrocampi bloccati per evitare ripartenze avversarie e il Napoli che ha palleggiato meglio con Bakayoko e Fabian Ruitz ha fatto la differenza nei primi 45 minuti con un Lozano in gran spolvero che ha recuperato palloni importanti ma soprattutto con una grande azione sulla destra ha fornito a Osimhen la palla del vantaggio con un cross delizioso. Poi, Insigne è diventato mattatore sul finire del tempo sprecando l’occasione ghiotta del raddoppio su assist di Fabian Ruitz e soprattutto fallendo a inizio ripresa un paio di buone giocate e chiudere la gara, facendo così rimanere il Bologna in partita. Il Napoli è sembrato privilegiare il palleggio per difendere l’esiguo vantaggio anziché cercare il colpo del ko e neanche i cambi di Gattuso hanno ridato forza e pericolosità agli attaccanti azzurri negli ultimi 20 metri, e così sul finire di gara il Bologna, che mai si era fatto vivo dalla parti di Ospina, ha provato a riacciuffare il pareggio e il Napoli ha dovuto ringraziare il suo estremo difensore che prima su Orsolini ha compiuto un miracolo, da distanza ravvicinatissima e, poi, ha respinto una pericolosa conclusione rasoterra di Palacio. Sarebbe stata una beffa ma gli azzurri in certe partite devono essere più cattivi e determinati agonisticamente perché non serve sempre palleggio e tecnica per uscire vincenti dal campo. Vittoria comunque importantissima per la classifica ma Gattuso sappia che ha ancora tanto da lavorare per velocizzare e verticalizzare la manovra”,