Napoli cosa manca?

Non è una partita a cambiare le cose, sono le prime parole di Luciano Spalletti al termine della gara del Bentegodi.

Vuole fare subito da pompiere, il tecnico azzurro, perché i cinque gol possono far pensare che in fondo, il Napoli vada bene così, ma lui è lo stesso che pochi giorni prima, parlava di rosa incompleta.

Si è dibattuto poi, nei giorni successivi, se l’incompletezza fosse più da un punto di vista qualitativo che numerico, in molti addetti ai lavori, prevale più la prima ipotesi.

Alla prima giornata non si possono dare giudizi, tutte le big di Serie A hanno vinto la loro partita, il Verona poi, è lontano parente di quello visto nelle passate stagioni.

Non si ferma il lavoro di Giuntoli, la non convocazione di Fabian Ruiz è un chiaro segnale che lo spagnolo, attende solo la chiamata da Parigi per il trasferimento. Al suo posto sarebbe pronto Ndombele, con un’operazione di prestito e riscatto, come avvenne per Anguissa.

Si è parlato di Napoli anche sugli altri campi, a Torino, tutte l’attenzione era su Raspadori e la sua panchina, che come quella di Barak, rientra in quella zona grigia Cioffiana, di un giocatore in attesa di cambiare maglia.

Del resto con il mercato aperto per altri 15 giorni, queste situazioni sono inevitabili, sarebbe meglio per il Napoli chiudere questa estenuante trattativa, in questa settimana, per dare anche la possibilità all’allenatore, di avere il tempo di lavorare con i nuovi arrivati, prima delle partite più difficili.

A quel punto il completamento dell’organico, passerebbe sul ruolo del portiere. Navas dovrebbe rientrare nell’affare Ruiz, Bisogna poi sistemare Meret, che ieri è apparso abbastanza tranquillo, facendo anche una parata importante, non può certo restare a Napoli a fare il terzo.

Poi c’è un altro elemento fondamentale, che a molte concorrenti manca: il collettivo.

Nel primo tempo la squadra di Spalletti porta a casa l’80% di possesso palla, a dimostrazione che i calciatori giocano a memoria, soprattutto con serenità e scioltezza, che ha portato all’esecuzione di geometrie devastanti, che potevano maturare anche in sei o sette gol. Un dominio totale, parzialmente giustificato dai demeriti dell’avversario, poche squadre l’avrebbero spuntata contro il Napoli visto a Verona.

Qualche incertezza sui gol presi, in tutte e due le occasioni, Lasagna prima ed Henry poi, sono scappati facilmente alle marcature difensive, come sottolineato dal tecnico partenopeo a fine gara, “Non possiamo trovarci sul 2 a 2 ad inizio secondo tempo”, proprio per la mole di gioco e le occasioni create.

Un Napoli bello non c’è dubbio, ma che deve chiudere le trattative aperte per completare l’organico, che avrà bisogno di un po’ di tempo per oliare gli ingranaggi e che potrà dire la sua in campionato, anche per le primissime posizioni.

Ultima nota, il vantaggio di non essere tra i favoriti, le griglie di inizio stagione vedevano gli azzurri relegati tra il 5° e 7° posto, questo significa lavorare a fari spenti, non avere pressioni e magari sorprendere tutti, tifosi per primi.

