Napoli Comicon: Passato, Presente e Futuro

Articolo di Vincenzo Graziano

Due anni di attesa, 135000 visitatori, 350 espositori, 500 eventi e oltre 300 ospiti: questi sono solo alcuni numeri che hanno riguardato la ventiduesima edizione del Napoli Comicon.

La manifestazione si è confermata l’evento di maggior rilievo nel capoluogo campano, ormai un punto di riferimento internazionale per i cultori delle varie correnti della cultura pop (fumetti, videogiochi, arte grafica, e tanto altro) che qui ritrovano una forte vetrina in un vortice di crossmedialità, ma anche spettacolo per i semplici curiosi o non appassionati.

Un ritorno importante visto che l’edizione era infatti programmata per aprile 2020 ma fu cancellata per lo scoppio della pandemia; si era temuto il peggio ma, il rapido sold-out dei biglietti il cui numero ha rappresentato per motivi di sicurezza l’80% di quelli venduti nel 2019, ha fugato qualsiasi dubbio. La manifestazione era attesa e il suo ritorno è stato fragoroso.

Un conferma importante per una manifestazione nata da un pugno di sognatori.

Eravamo alla metà anni ‘90, periodo di pieno fermento culturale: il fumetto sia nostrano che straniero viveva una trasformazione radicale col moltiplicarsi delle opere nelle edicole e nelle fiorenti librerie specializzate di manga, nuove collane Italiane (Bonelli, Bonellidi e non), comics Usa e la sempreverde industria sudamericana con tutta una serie di riviste e opere di supporto (la rivoluzione web ancora lontana ma non troppo).

A farla da padrone erano soprattutto il Lucca Comics e l’ExpoCartoon romano (sostituito oggi dal Romics) e chi (come chi vi scrive) voleva respirare l’aria di una grande manifestazione dedicata al mondo della nona arte era costretto a viaggi non indifferenti.

Immaginate quindi nel 1998 la sorpresa nel vedere un simpatico omino sui manifesti disegnati da Lorenzo Mattotti che invitava ad un evento, il cui nome richiamava la quasi omonima manifestazione di San Diego, nella Napoli che, salvando qualche piccolo evento come la mostra su Hugo Pratt, aveva perso da vari anni i contatti con un mondo ad essa profondamente legato. Lungi dal riprendersi dalla sola presenza dell’evento, anche la location avrebbe continuato a stupire, con stand ed esposizioni poste all’interno di un castello, da sempre uno dei topos dell’immaginario collettivo. I nomi degli ospiti in cartellone poi erano quelli delle grandi occasioni: Miguel Ángel Martín (autore spagnolo che la rivista LIFE definii come il miglior disegnatore europeo), Claudio Chiaverotti (nome forte della Bonelli a cui dobbiamo tra l’altro Brendon e Morgan Lost), Paolo Parente (illustratore di fama mondiale) e Giuseppe Palumbo (il papà di Ramarro).

Si iniziò col botto, ma i numeri dati dagli incassi (e tutta una serie di difficoltà logistico organizzative per una manifestazione di nuovo tipo) stavano per affondare definitivamente un sogno appena nato. Ma così non fu.

L’edizione del 2000 si tenne a Villa Pignatelli con ospite di apertura il visionario d’oltralpe Enki Bilal e si riparte con tante nuove speranze. La manifestazione diede buoni segni e già l’anno dopo si ritornò all’originaria sede di Castel Sant’Elmo, sulla collina del Vomero.

Anno dopo anno non solo gli appassionati ma anche i semplici curiosi cominciarono sempre di più ad affluire al Comicon e il passaparola, aiutato anche dalla rete in crescita in quegli anni, si diffondeva attraendo visitatori anche dalle altre regioni. Il richiamo era aiutato anche dagli ospiti sempre importanti che si davano appuntamento al Comicon; per citarne alcuni possiamo ricordare Go Nagai, a cui dobbiamo Mazinga Z, Goldrake, Devilman e tanti altri; Sergio Toppi, compianto maestro nostrano del fumetto storico e non solo; più volte il Comicon poi ha visto la presenza del guru del fumetto erotico grande amico di Fellini Milo Manara, i cui fan per uno schizzo o solo una firma erano pronti a passare l’intera giornata in fila.

Altro punto forte del Comicon, già presente fin dalla prima edizione è il Premio, intitolato ad Attilio Micheluzzi, storico autore che ha vissuto a Napoli gran parte della sua vita artistica, scomparso prematuramente nel 1990). Qui una giuria, formata nei vari anni da esperti del settore (librai, editori, autori ecc.) vengono speso affiancati da elementi “laici” (registi cinematografici, Attori, Scrittori) assegna in premio per varie categorie (miglior serie, miglior sceneggiatore, ecc.) una targa raffigurante Petra Chérie, intrepida spia francese che combatte i tedeschi durante la Prima Guerra Mondiale nata dalla penna di Micheluzzi.

L’impianto originale ha visto poi affiancarsi in seno alla manifestazione ulteriori iniziative come la rassegna Imago dedicata ai temi sociali tramite opere realizzate ragazzi delle scuole e votate dagli stessi spettatori, o il Cosplay Player Challenge, dedicata al fenomeno del Cosplayer (termine che viene dall’inglese ed è la crasi di costume player) che in modo riduttivo possiamo descrivere come una sorta di travestimento interpretativo da parte di appassionati (qualcuno poi diventato professionista del settore) di personaggi di fumetti, cartoni animati ma anche provenienti da cinema e serie tv.

L’attuale sede, la Mostra D’oltremare, dapprima ha affiancato Castel Sant’Elmo, in seguito l’ha sostituita. E’ più idonea ad accogliere le migliaia di visitatori in numero via via crescente: gli spazi crescono, aumenta il prestigio della manifestazione che diviene così di richiamo anche per gli appassionati stranieri.

Notevoli sono stati gli ospiti di quest’anno, visti sui vari palchi e negli stand, e qui possiamo solo limitarci a citarne un breve elenco.

Nomi giovani della televisione italiana come gli autori e conduttori Rai Andrea Delogu e Valerio Lundini. Per il cinema Krista Kosonen, attrice finlandese vista in Blade Runner 2049 e che qui presenta Mister 8, la serie Tv appena premiata a Cannes, Salvatore Esposito, il “Genny” di Gomorra che ha presentato in anteprima “la cena Perfetta” una commedia ricca di suspence ed azione. La musica è stata degnamente rappresentata dai Tre Allegri Ragazzi Morti, il cui frontman è il fumettista Davide Toffolo, che in questa occasione chiudeva un proprio tour insieme ai Cor Veleno, e da Giancane e gli Ultimi che hanno contribuito alla colonna sonora della serie Strappare lungo i bordi di Zerocalcare con il quale hanno tenuto un Live Music Show.

Il fumetto ha avuto nomi prestigiosi come Bryan Talbot, che ha fatto la storia dei comics britannici ed è famoso tra l’altro per Luther Arkwright e Judge Dredd e che è stato accompagnato dalla moglie Mary, accademica a cui si devono studi sui mezzi di comunicazione e il genere e il linguaggio, con la quale ha scritto ha realizzato la premiata graphic novel Dotter of her Father’s Eyes, pubblicata in Italia da Edizioni NPE, ispirata alla triste vita di Lucia, la figlia di James Joyce. Lo strepitoso Frank Cho, uno tra i maggiori nomi del fumetto statunitense consacrato da Liberty Meadows, tra le strisce più amate di sempre le cui ultime edizioni sono pubblicate in Italia da Saldapress. Dal Giappone due grossi calibri nei rispettivi ambiti: Kazuori Yamauchi, game designer e sviluppatore del franchise di simulazione di guida Gran Turismo giunto quest’anno alla settima versione e Eiichiro Oda, premiato alla carriera per i 25 anni di One Piece, longevo manga che ha raggiunto in Italia il centesimo volume (o Tankōbon come viene definito il particolare formato editoriale nipponico).

La manifestazione, forte del ritrovato successo del 2022, sfrutta l’occasione per recuperare le sospese edizioni durante la pandemia con un doppio appuntamento nel 2023: Napoli dal 28 aprile all’1° maggio e poi di nuovo dal 23 al 25 giugno ma questa volta in trasferta a Bergamo – città che con Brescia sarà la “Capitale Italiana della Cultura 2023”, dove accanto alle location principali ci saranno numerosi eventi dislocati sul territorio.

