Napoli, come stanno Mario Rui e Politano? A rispondere al quesito è stato Giuffrida

Il Napoli è ad un passo dalla vittoria del campionato di Serie A dopo ben 23 anni. Nell’anno del passaggio del Giro d’Italia nella zona attorno al Vesuvio per poi scendere sulla costiera Amalfitana fino a Sorrento, i partenopei possono festeggiare una vittoria che sa di rivalsa. Giudicata da sempre come underdog of the underground, il Napoli in questa stagione ha dimostrato di avere grandi soluzioni tattiche, offensive e difensive. Un mix dovuto alla bravura di Luciano Spalletti che ha dato linfa vitale ad un gruppo che è sempre stato vicino al grande trionfo.

Contro la Salernitana ci potrebbe essere il primo match ball di questa stagione: se gli azzurri batteranno i granata e l’Inter fermerà la Lazio, la conquista del campionato sarà effettiva. Contro il club allenato da Paulo Sousa, Matteo Politano potrebbe essere recuperato, mentre Mario Rui sarà ancora ai box. A dare la notizia è stato Giuffrida a Radio Crc, come ha riportato il sito di Alfredo Pedullà: “Come stanno Politano e Rui? Matteo torna con la Salernitana. Per Mario, invece, ci vorranno altre tre partite. Mario ha subito tantissimo ma si è fatto scivolare addosso tutte le critiche, Politano è stato ad un bivio ma abbiamo lavorato tutti per fargli capire che la scelta migliore fosse restare in azzurro. Io penso che Di Lorenzo, Mario Rui e Politano si siano guadagnati lo scudetto, è doveroso che indossino la maglia con il tricolore sul petto, poi il mercato ti porta anche a scenari impensabili però la volontà è quella”.

