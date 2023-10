Napoli: collettivo o niente. Insieme contro il Real

Collettivo o attaccabili su ogni campo. È una esagerazione, diciamolo subito eppure il Napoli ha questa caratteristica.

Se scende in campo il Collettivo, può far bella figura anche col Real di Ancelotti, diversamente fatica infinitamente a Braga o a Genova.

Dopo le prestazioni con Udinese e Lecce, la cosa che era già chiara, ora è cristallina.

A pensarci, il Napoli squadra, è stata costruita negli anni con questa precisa caratteristica. È una azienda giovanissima. 20 anni. Ha scelto un modo di far azienda tutto suo ed ha commesso gravi errori strategici quando ha pensato di tradire la mission.

Garcia, aldilà del ruolo, è un subentrato. È l’ultimo ad entrare in azienda. Manager ma pur sempre arrivato in un sistema rodato ed oleato.

Il campo dice di un accordo tra le Parti, in conferenza, Garcia specifica che mai c’era stata maretta.

Importa poco a questo punto. Conta che il Napoli 5.0 si sia ritrovato. Conta aldilà di prestazioni e risultati che si rispetti la propria natura e le proprie caratteristiche tecniche funzionali. Il Napoli non ha l’ organico dell’Inter. Non ha il privilegio di far entrare Lautaro Martinez che ne fa 4 in 30 minuti a Salerno, ha però la possibilità di Rispettare sé stesso, la propria natura ed i suoi punti di forza.

Buona domenica a Quelli che hanno compreso il messaggio. Napoli non è Milano. Nel bene e nel male.

