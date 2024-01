Napoli: Chi si accontenta gode vs Chi si accontenta muore

Chi si accontenta gode vs Chi si accontenta muore.

Questione di filosofia.

Prospettiva e visione del Futuro.

Mazzarri si dice soddisfatto.

Le Persone non cambiano. Non cambiano perché credono in ciò che le ha rese tali.

Soddisfatto?

Onestamente di cosa non lo sappiamo. Al di la’ di un vecchio affetto per il tecnico livornese, il Napoli di ieri all’Olimpico, è paurosamente regredito. In tutto. Nel gioco, nell’organizzazione, nella proposta ma più di ogni cosa, la più grave e preoccupante l’ idea.

Pensiero Personale lo abbiamo definito.

Perso. Il Napoli di Mazzarri è pavido. Spaventato, eccessivamente accorto.

Frosinone, Verona, Empoli, Sassuolo, Genoa, Monza, giocano assai meglio.

Giocano.

Propongono uno stile.

La sola possibilità di salvarsi o comunque far risultato.

Attualmente il Napoli gioca il peggior calcio di serie A. Pensiero condiviso da tanti addetti.

Meglio dire, non gioca.

Il Napoli di Garcia era attento ma non spaventato. Attendista probabilmente ma non rinunciatario. Non paragonabile a quello di Spalletti ma non mai era apparso “provinciale”.

Il Napoli di ieri ha giocato in stile salvezza. Negli ultimi 10 minuti, con una Lazio mediocre, il Napoli si chiude ulteriormente.

Non perdere è la sola nota positiva ma è poca cosa.

Tanto poca cosa.

Pedagogista dello Sport

