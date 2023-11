Napoli, chi la sbroglia questa “Matassa”?

Momento complicato in casa Napoli: il pari Champions con l’Union Berlino ha ferito non poco i tifosi partenopei, ed ha fatto “inviperire” De Laurentiis, che non solo ha perso due milioni di euro – valore della potenziale vittoria azzurra – ma sta assistendo anche da facente funzioni di sergente di ferro al disastro che si sta perpetrando nella squadra.

Rudi Garcia a rischio esonero? Sicuramente non vive sogni tranquilli il tecnico francese, il quale sa di essere in questo momento sotto la lente d’ingrandimento di tutto il popolo azzurro, reo di non aver ancora dato una identità ad una squadra, vista fin ora senza spina dorsale e completamente spenta.

La domanda però che tutti si pongono è cosa ha in mente De Laurentiis? Prendiamo allora due esempi, che sono Reja, tecnico più longevo in casa Napoli, e Rino Gattuso, oggi alla guida del Marsiglia. Il tecnico friulano subì, nel 2009, un gol simile a quello preso dal Napoli contro l’Union, ebbene Reja dopo due giorni fu esonerato. Gattuso invece, perse in casa all’ ultima giornata il treno Champions e gli costò il rinnovo di contratto.

Perché questi due esempi? Diversi ma simili per dinamiche, che potrebbero suggerire due scenari: esonerare il francese subito oppure attendere la fine del campionato e liberarlo. È davvero una scelta non semplice, perché al momento mancherebbe colui che andrebbe a prendere il posto di Garcia, senza contare poi che darebbe alla squadra l’alibi della instabilità.

Portare avanti fino al termine della stagione Garcia però comporta rischi che si stanno palesando, mettendo a repentaglio non solo la Champions ma anche l’eventuale piazzamento in campionato. Davvero una bella matassa.

Napoli, è ora di sbrogliare la “matassa”

A chi spetta scioglierla? Garcia ormai risulta essere un delegittimato oltre che in totale confusione, chiusosi in questa auto-bolla protettiva dove credeva di insegnare il calcio senza considerarne i pro e i contro di un cambiamento dannoso per lui e per la squadra. Ed ha dimostrato anche la mancanza di personalità sotto il piano motivazionale e gestione del gruppo.

Anche i calciatori hanno la loro dose di colpe. A parte Politano che sta disputando una stagione formidabile finora, molti calciatori non son al massimo: Mario Rui quest’anno sta trovando poco spazio ma certamente non è determinante come lo scorso anno, Rrahmani perso Kim sembra spaesato, Meret non dà garanzie, e Anguissa da imprescindibile si è trasformato in discutibile e sostituibile. Senza dimenticare l’assenza forzata di Osimhen che, anche se ben sostituito dal buon Raspadori, serve come il pane ad all’attacco sterile al momento degli azzurri.

Chi resta? De Laurentiis, Presidente, Direttore Sportivo, Manager, quasi allenatore, ed infine “sergente di ferro” a Castel Volturno e non solo, a seguito della squadra. Se lo scorso anno ha vinto è visto e sentito poco, quest’anno sembra gli stia sfuggendo di mano la possibilità di continuare a crescere quando sembrava bastasse poco.

La decisione sul futuro del club spetta al presidente. Finora i risultati non stanno ripagando le aspettative. Aurelio deve vestirsi da Capitano e scegliere come salvare la flotta.

