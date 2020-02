Napoli, che poker: terza vittoria di fila Decisivi Demme e Mertens nel finale

Samp battuta a Genova per 4 a 2. Milik ed Elmas avevano portato gli azzurri sul 2-0. Poi la rimonta blucerchiata propiziata da Quagliarella e il gol decisivo del neo acquisto della squadra di Gattuso Se ne parla in questo articolo pubblicato su Repubblica.it

Vittoria fondamentale per il Napoli che sbanca Marassi e torna in corsa per l’Europa. Gli azzurri festeggiano il 4-2 nel finale con le reti di Demme e Mertens che valgono il -2 dal sesto posto occupato dal Cagliari. Missione compiuta per Gattuso anche se il Napoli si complica la vita nella ripresa facendosi rimontare il doppio vantaggio dagli ex, Quagliarella e Gabbiadini. I cambi di Gattuso sono decisivi e il Napoli vince una gara che rilancia le ambizioni di un gruppo alla terza vittoria consecutiva, tra campionato e Coppa Itali

I padroni di casa entrano in partita e provano a mettere in difficoltà il Napoli. Quagliarella si conferma protagonista quando affronta gli azzurri ed accorcia le distanze con una prodezza da fuori area: Ekdal crossa al centro, Hysaj scivola, Quagliarella si coordina con una conclusione volante e dà speranza ai blucerchiati. L’altro ex Gabbiadini potrebbe completare la rimonta al 40’: Ramirez supera Lobotka e dà il via al contropiede. Jankto trova Gabbiadini in area che a botta sicura colpisce il palo. Il Napoli ha un sussulto poco prima dell’intervallo: Milik è ancora pericoloso di testa, ma Audero stavolta ci arriva.

LA SAMPDORIA ACCELERA, PAREGGIA GABBIADINI. I padroni di casa cominciano la ripresa con grande aggressività. Il pressing della Sampdoria sulla trequarti azzurra è di grande efficacia. Il Napoli fatica ad uscire e la squadra di Ranieri pareggia con Ramirez. L’arbitro annulla dopo la segnalazione del Var per un tocco di mano di Gabbiadini su Di Lorenzo all’inizio dell’azione. Insigne potrebbe chiudere i conti al 15’, ma il suo destro sbatte sul palo. E allora la Samp trova il 2-2 al 26’: Manolas atterra Quagliarella in area, l’arbitro La Penna va a rivedere l’azione e concede il penalty. L’attaccante di Castellammare di Stabia non può batterlo perché infortunato e allora ci pensa Gabbiadini. Meret quasi arriva sulla conclusione, ma non evita il gol. Gattuso inserisce Mertens e Politano per trovare la vittoria nel finale. Il guizzo è di Diego Demme al 38’: Colley ribatte la conclusione di Insigne, arriva il tedesco che realizza il 3-2. Nel finale ci prova Gabbiadini su punizione, ma il Napoli chiude i conti con Mertens.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Augello; Ramirez (23’ st Maroni), Linetty, Ekdal, Jankto (35’ st Vieira); Gabbiadini, Quagliarella (30’ st Bonazzoli). All. Ranieri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Rui; Elmas (34’ st Politano), Lobotka (16’ st Demme), Zielinski; Callejon (27’ st Mertens), Milik, Insigne. All. Gattuso.

ARBITRO: La Penna di Roma

RETI: 3’ pt Milik, 16’ pt Elmas, 26’ pt Quagliarella, 28’ st Gabbiadini rig, 38’ st Demme, 48’ st Mertens

NOTE: ammoniti Jankto, Elmas, Ekdal, Ramirez, Linetty, Demme, Politano. Angoli 4-6. Recupero 0’ pt, 7’ st.a.

IL NAPOLI PARTE FORTE. Gli azzurri prendono il comando delle operazioni: il possesso palla è veloce. Due tocchi e gioco sulle fasce per mettere in difficoltà la Sampdoria. Lobotka è a suo agio in fase di impostazione. Milik sblocca il risultato al 3′ sul cross di Zielinski: anticipa Colley e di testa fulmina Audero sul secondo palo. La reazione della Samp è affidata ad una conclusione di Quagliarella, ma l’inerzia è a favore del Napoli. Il 2-0 è quasi una naturale conseguenza. Al 16’ Di Lorenzo prolunga il corner ed Elmas anticipa Linetty realizzando il raddoppio. Ranieri prova a correre ai ripari e cambia modulo. Piazza Ramirez dietro le due punte per pressare alto su Lobotka. Il 4-3-1-2 della Samp comincia a funzionare.