Napoli – Champions: 78 milioni di motivi per il futuro

Il 2023 non sarà soltanto l’anno del terzo scudetto, non solo l’anno della qualificazione ai quarti di Champions, sarà anche l’anno meraviglioso dell’azienda De Laurentiis – SSC Napoli.

78 milioni di euro. È la somma che le casse della SSC Napoli, avrebbero visto entrare in profitto “europeo”. Più di Milan ed Inter. Più di molte realtà europee di ben più alto lignaggio. Frutto delle 5 vittorie sulle 6 gare disputate. In effetti il Napoli di Spalletti ha vinto ovunque tranne che ad Anfield Road. Il Liverpool di Klopp, unica squadra ad aver bloccato il Napoli 5.0, fortunatamente a gironi già disegnati. Conta tantissimo la posizione in griglia. Il Napoli, da primo, ha trovato il Francoforte, i Reds, invece, il Real Madrid.

Non il Liverpool di qualche anno fa ma pur sempre una corazzata di spessore e livello.

È questa misura dell’impresa fino a questo momento fatta. A poche ore dalla gara più importante della stagione, nella Milano europea, in notturna, per di più senza attaccanti di “ruolo”, fa sorridere che il Napoli, oltre alla vittoria in campionato, ha posto le basi per un futuro importante e significativo. Parte da queste somme messe a bilancio, la costituzione del progetto futuro. Se la vittoria del 2023, è stata in qualche modo, stupefacente ed inaspettata, il futuro attende chiarezza.

Cosa sarà del 2023 vittorioso?

Che idee ha De Laurentiis sul futuro della ssc Napoli?

Lo vedremo già da questa estate. Ci sarà da pensare e lavorare. Il futuro non può aspettare.

78 milioni di motivi per costruire.

