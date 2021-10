Napoli, certi pareggi hanno un valore inestimabile

Per il Napoli, il risultato maturato al termine della sfida con la Roma va ben al di là del ritrovato primato in classifica, seppur adesso in coabitazione con il Milan.

Al fischio finale gli azzurri escono dall’Olimpico con un pareggio che non deve assolutamente essere percepito come una cosa negativa.

Anzi, nonostante abbia lasciato magari un po’ l’amaro in bocca nella tifoseria partenopea, per un paio di decisioni arbitrali interpretate in maniera alquanto discutibile da Massa, a lungo andare potrebbe anche assumere un valore inestimabile in ottica futura.

Per un motivo semplice. La squadra partenopea gira benissimo attorno alla qualità individuale dei suoi offensive player. Al contempo, dimostra di essere un sistema perfetto sul piano collettivo. Specialmente quando si tratta di esplorare vie alternative alla profondità. Oppure compattarsi sotto la linea della palla, in fase di non possesso.

Dunque, capace di resistere ad un tipo di gioco, quello di Mourinho, strutturato proprio per tentare di mettere a nudo le debolezze della capolista.

Roma aggressiva sulle fonti del gioco

Effettivamente, la Roma s’è approcciata alla partita con l’evidente intenzione di lasciare il dominio del possesso al Napoli.

Sfruttando ogni recupero per ribaltarlo in una transizione offensiva, funzionale ad armare Abraham. Un centravanti potente, nonché dinamico. Aggressivo in situazione di uno contro uno. Nondimeno, assai intelligente nell’attaccare lo spazio interno tra i due centrali. Uno scenario strategico stimolato continuamente dalle immediate verticalizzazioni di Cristante e Veretout.

Indubbiamente, i centrocampisti giallorossi si sono sobbarcati un surplus di lavoro in fase difensiva. Collaborando con i due esterni del terzetto d’attacco – Zaniolo e Mkhitaryan -, che si abbassavano e stringevano molto, quando il Napoli sviluppava il suo calcio, con l’idea di fare grande densità tra le linee.

Soprattutto in zona centrale. Dove le tre fonti di produzione atte a determinare il possesso partenopeo venivano immancabilmente curate a uomo dai due mediani capitolini, e da Pellegrini, che usciva forte su Fabiàn Ruiz.

Fabiàn, Anguissa e gli esterni

Chiaramente, il Napoli spallettiano è una squadra poliedrica e camaleontica. Sicuramente in grado di interpretare un piano gara alternativo al classico palla avanti-dietro-dentro con cui manipola generalmente l’avversario.

Una metamorfosi significativa, che racconta in modo emblematico la rapidità di pensiero con cui Fabiàn Ruiz e Anguissa trasformano la teoria in pratica.

Così, inflazionata la possibilità di fare male attraverso l’imbucata centrale, gli azzurri hanno preferito lavorare sull’ampiezza. Cercando come target preferiti, Insigne tra le linee e Politano largo a destra.

Lo spagnolo esprime perfettamente questo concetto tattico.

Con la squadra che faticava a uscire dalla propria metà campo a causa della pressione portata dai padroni di casa, l’ex Betis va a memoria e disegna alcune tracce succulente per Osimhen in campo aperto. Saltando con passaggi illuminanti ben due linee di pressione e offrendo al nigeriano l’opportunità di impattare contro la difesa romanista.

L’altro centrocampista che sposta gli equilibri è il camerunese. Se guardiamo al match con la Roma, Anguissa si sottrae al tentativo di schermarlo vincendo molti duelli corpo a corpo. Senza, tuttavia, rinunciare a servire con qualità passaggi interni che tagliano il pressing altrui.

Napoli forte e consapevole

Insomma, il Napoli ha preso consapevolezza di quant’è competitivo, dal punto di vista emotivo, prim’ancora che tecnico-tattico. Avvisando chiunque ambisca a lottare seriamente per lo scudetto di dover conteggiare nel novero delle pretendenti pure la squadra di Spalletti.

In definitiva, lo 0-0 con la Roma rappresenta un ulteriore segnale di maturità: il gruppo guidato dall’uomo di Certaldo ha veramente tutto ciò che serve per competere a qualcosa d’altro del mero piazzamento Champions, fino alla fine della stagione.

