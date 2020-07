Napoli, Centro direzionale in ginocchio dopo il Covid: “C’è poca gente e i negozi chiudono”

Abbandonato, semideserto, senza manutenzione: si presenta così il Centro direzionale di Napoli, ancora di più dopo i mesi terribili della pandemia. I grattacieli sono in parte abbandonati, il commercio langue: “Chiudiamo tra una settimana. Dopo 15 anni di fortunata attività siamo passati da 150 pasti al giorno a zero, dalle file al vuoto. Non possiamo più continuare, non ce la facciamo”. Scuote la testa Vincenzo e guarda la cucina sbarrata, mentre serve due caffè al banco del bar “Fly Food”. “Siamo stati chiusi 2 mesi e mezzo, dal lockdown abbiamo avuto danni incredibili”.

È solo uno dei tanti locali che hanno ceduto sotto il colpo della crisi economica post pandemia. Ore 13, tavoli vuoti, pizzaioli a braccia conserte

fonte Repubblica