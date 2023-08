Napoli – Castel di Sangro. Non s’ha da fare!

De Laurentiis aveva già avvertito Dimaro.

“Servirà attrezzarsi meglio”, aveva senza troppi giri di parole, tuonato il presidente campione d’Italia.

Il Patron non comunica, ordina e dispone. Lo conosciamo.

Castel di Sangro era stata avvisata anzi tempo

Allineati e coperti oppure si guarda altrove. Messaggio chiarissimo.

La vicenda è surreale e comica, comunque.

Un mix tra le barzellette di Gino Bramierie le comiche di Pozzetto e Villaggio.

Al centro dell’intrigo abruzzese, il sindaco di città Angelo Caruso, il presidente della locale squadra Andrea Di Tora e nelle “ombre”, patron De Laurentiis.

Un allenamento congiunto, una amichevole da tradizionale rompete le righe. Pomeriggio agostano di soft training.

Tutto saltato e tutto divenuto un caso.

Diventa caso ogni cosa con la SSC Napoli.

Sembra un gioco di parole ma tutto ciò che passa per le mani di De Laurentiis, assume sempre il tono di un mistery show.

Il “guaio” è sempre il medesimo.

Sfugge e diventa un boomerang di cattivo gusto.

Una figura non da campione d’Italia, insomma.

Scambio di mail per i colori sociali, scambio di accrediti, scambio di assicurazioni poi tutto salta. Ufficiosamente per l’indisponibilita’ di alcuni calciatori azzurri e per il rischio ulteriore di infortuni. Salta l’allenamento, salta l’amichevole ed il presidente del Castel di Sangro, compagine d’eccellenza, si scaglia contro il sindaco.

“Trattati come cani”.

A Dimaro, l’amichevole c’era stata.

Diceva Andreotti “a pensar male si fa peccato ma molto spesso ci si azzecca”.

Sarà per il prossimo anno Di Tora.

Glielo auguriamo.

Abbia pazienza, il nostro presidente è come il pompiere di Caserta.

Vale per sette.

