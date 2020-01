Napoli, Callejon verso l’addio subito

Lo spagnolo potrebbe lasciare subito il club azzurro.E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Virgilio.it

Il Napoli sta lavorando per chiudere alcuni colpi in uscita, in primis José María Callejon. L’attaccante spagnolo è di troppo dopo l’arrivo di Matteo Politano dall’Inter: in scadenza di contratto, l’ex Real è pronto a lasciare in anticipo il club azzurro dopo sette anni.

Quilon, il suo agente, sta parlando in questi giorni con alcuni club iberici, in particolare l’Espanyol.