Napoli Cagliari: Work in progress, 3 punti per ripartire

Massima sintesi: Napoli Cagliari a sprazzi è più pugilato che calcio. I Sardi la mettono sul fisico. Il Napoli non può far altro che giocarla.

Complimenti a Ranieri, il Cagliari fa una ottima figura. Il Napoli la vince per un tasso tecnico maggiore.

C’è tensione.

Il Cagliari non ha Osimhen. Tantomeno Kvaratskhelia.

Risultato giusto la vittoria ma tanta fatica. Forse troppa.

Mazzarri dà colpa al nervosismo del momento.

Lucidità ancora da trovare. 90 minuti e recupero son tanti ed il Napoli non c’è sempre, non in toto ma c’è.

Sprazzi.

Possesso palla evidentissimo specie nel primo tempo.

Primo tempo alla pari, secondo a favore del Napoli.

Ranieri ad un certo punto sente di poter far risultato. Prova a vincerla, rischia e la perde, ma sempre con personalità.

Il Napoli finisce schiacciato, impaurito ma finisce vincendo. 2-1 al Maradona ed è una ottima notizia. Vincere in casa stava diventando chimera.

Tornano al gol in campionato Osimhen e Kvaratskhelia. Ottima notizia.

Ranieri in conferenza post gara dice: “quando in squadra hai i campioni…”.

Contava vincere. 3 punti in campionato e questo al momento è un dato significativo. Oggettivo è altresì che il lavoro da fare è profondo ed evidentemente lungo.

La vittoria è la miglior medicina.

Il totale recupero della condizione psico fisica se non lontano è comunque in divenire.

È iniziato il campionato del Napoli 5.1.

3 punti per rimettersi in gioco ed in moto campionato.

La classifica si sta delineando e quelli di stasera sono 3 punti fondamentali.

Work In Progress. C’è da fare e deve farsi un piccolo passo alla volta, il messaggio di Mazzarri a fine gara.

Da qui si riparte.

Pedagogista dello Sport

