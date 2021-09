Napoli-Cagliari, sul filo dei nervi

Il Napoli era chiamato a confermare la leadership in campionato. Il Cagliari, dal canto suo, aveva il compito di tirarsi fuori dalla zona retrocessione. Mazzarri è tornato nel suo ex stadio disponendo un Cagliari estremamente difensivo. E così è stato anche dopo il gol di Osimhen, arrivato dopo 10 minuti.

Il Napoli si è trovato di fronte una squadra difensiva, che ha provato a conservare lo svantaggio di un solo gol per poi puntare al pareggio nei minuti finali. Gli isolani si sono però trovati di fronte il solito, incontenibile, Victor Osimhen. Mazzarri ha approntato una marcatura a uomo nei confronti del nigeriano. Quest’ultimo ha segnato il primo gol da centravanti opportunista, procurandosi poi il rigore trasformato da Insigne.

Con Fabian Ruiz non al livello delle altre gare, è salito in cattedra Piotr Zielinski. Dopo qualche problema fisico, il polacco sta tornando sui suoi ottimi livelli. Gli Azzurri sono stati pazienti e non hanno riscontrato difficoltà particolari. Sull’1-0 hanno corso qualche piccolo rischio ma sono stati bravi a gestire le situazioni. Il Cagliari è stato poi chiamato a uscire dal guscio e attaccare.

Zambo Anguissa è sempre più un perno del gioco di Spalletti. Il camerunese ha mostrato anche una tecnica più che apprezzabile. Degno di nota quel numero sulla linea d fondo con finte di spessore. Assieme ai compagni ha contribuito e gestire e mettere in ghiaccio la gara. Una manovra offensiva governata alla grandissima dal solito straordinario Lorenzo Insigne.

La compagine di Spalletti si è schiacciata per palleggiare, coinvolgendo Ospina e poi stanando il Cagliari. Situazione diventata un vero e proprio leitmotiv dopo il 2-0, quando il Casteddu è stato costretto ad alzare il baricentro. Il Napoli ha poi gestito il pallone, tenendo i ritmi bassi, al cospetto di un Cagliari incapace di reagire. L’unico neo è relativo alla troppa accademia nel finale, con poca cattiveria sotto porta, che ha impedito ai Partenopei di segnare altri gol.

La situazione del Cagliari non è facile. I sardi hanno mostrato un’identità di gioco molto approssimativa, pensando praticamente solo a difendersi. Perdere 2-0 contro questo Napoli non è un cattivo risultato. Tuttavia la Sampdoria, pur prendendo 4 gol aveva mostrato una certa impostazione di gioco. Il Cagliari si è difeso sperando nella sorte, che non è arrivata.

Il Napoli è quindi entrato nel novero delle squadre che si giocheranno il titolo. Da vedere la continuità quando la condizione non sarà al top e, soprattutto, nel periodo della Coppa d’Africa. Domani le quote scudetto saranno gioco forza differenti. Si prevede un Napoli ancora più vicino all’Inter.

