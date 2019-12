Napoli, caccia al rinforzo: Lobotka: per Gattuso il regista è fondamentale

Cercasi metronomo disperatamente in casa Napoli!…E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Repubblica.it .Pronta offerta da 20 milioni al Celta Vigo. Torreira si allontana.Un rinforzo per Gattuso. Da prendere subito. Magari già per la sfida contro l’Inter, in programma il 6 gennaio al San Paolo. Un centrocampista centrale è la priorità per dare slancio alla svolta tattica del nuovo allenatore che è tornato al 4-3-3.

Il primo nome sulla lista è da sempre Lucas Torreira. L’uruguaiano ha 23 anni, garantisce qualità nel ruolo e soprattutto conosce la serie A dopo l’esperienza alla Sampdoria. La svolta in casa Arsenal potrebbe frenare la trattativa. I Gunners hanno scelto un nuovo allenatore come Arteta che dovrebbe considerare Torreira fondamentale nel suo progetto.

Il Napoli è anche pronto ad un’offerta importante, ma deve necessariamente pensare ad un’alternativa per accontentare Gattuso in tempi brevi. È tornato nel mirino Stan Lobotka, 25enne slovacco già seguito dal Napoli due anni fa. Vuole lasciare il Celta Vigo e il club azzurro sta pensando di strapparlo alla concorrenza con un’offerta da 20 milioni di euro. I prossimi giorni saranno decisivi, Gattuso cerca un centrocampista per tentare la rimonta nel 2020.