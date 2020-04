Napoli, Buono-Gaudini (Verdi): Proponiamo stop fiscale

Napoli, Consiglio comunale: dai Verdi proposta di stop fiscale. “Fitti, ai proprietari degli immobili il credito d’imposta”

Stop a Tari, Cosap e Imposta di pubblicità e pubbliche affissioni per le attività economiche chiuse dall’11 marzo, rinvio al 2021 della delibera Arera e spostamento in favore dei proprietari del credito d’imposta riconosciuto per i canoni di locazione: sono alcune delle proposte contenute nell’Ordine del giorno a firma del Gruppo consiliare dei Verdi al Comune di Napoli durante il Consiglio comunale che si è svolto oggi.

“Le attività che sono chiuse dal 10 marzo non possono subire la pressione fiscale ordinaria – spiegano i consiglieri Stefano Buono e Marco Gaudini -. Per questo in Consiglio abbiamo chiesto all’Amministrazione comunale di compulsare il governo centrale e l’Anci rispetto a una serie di proposte. Prima di tutto, va spostata all’anno 2021 l’applicazione della delibera Arera, l’Authority sui servizi chiamata a gestire il nuovo metodo tariffario al debutto proprio quest’anno, che con una delibera impone ai Comuni nuove regole per il calcolo tariffario Tari. È altrettanto importante, per le attività economiche e produttive chiuse dall’11 marzo (sia per quelle indicate dal Dpcm dell’11 marzo 2020, sia per quelle chiuse nel medesimo periodo a causa della emergenza sanitaria in atto), attuare uno “stop fiscale” per la Tari, Cosap e l’Imposta di pubblicità e pubbliche affissioni. Il minor gettito dovrà essere rimborsato dallo Stato ai Comuni tramite l’istituzione di un apposito fondo”.

Tra le proposte dei Verdi Napoli appare anche, relativamente alla Tari, quella di esentare la parte variabile della tariffa per tutte le attività economiche e produttive per le quali è stata imposta la chiusura dall’11 marzo. “Vista l’emergenza sanitaria e quella economica che ne deriva, una parte significativa delle perdite di gettito, per l’ente, risulterà non esigibile anche a medio/lungo termine – spiegano i consiglieri -, del resto il Comune ha facoltà di introdurre agevolazioni ed esenzioni, oltre che negli specifici casi individuati dalla legge (come, per esempio, per le abitazioni con unico occupante) anche in ulteriori ipotesi definite dal Comune stesso nell’esercizio della propria autonomia regolamentare”.