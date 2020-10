Napoli, brutto di Coppa

Di Vincenzo Famiglietti

Ma era o non era il Napoli di Gattuso quello che è stato preso a musate da una squadra sulla carta molto più modesta e falcidiata dal Covid che ha messo ko mezza rosa. L’AZ sembrava il Napoli che ha demolito l’Atalanta, mentre gli azzurri se ne sono usciti con una magra figura. L’AZ prende il volo, il Napoli resta a terra. Pesto e intontito. A zero punti dopo la prima giornata. Tutto inatteso.

Il calcio è strano e la palla è rotonda mettiamola pure così. Altrimenti non ci sarebbe il fattore imprevedibilità. Che nell’esordio europeo degli azzurri è però stato esagerato.

Il Napoli ha creato pochissime palle gol. L’alternanza di attaccanti e mezze punte è stata del tutto ininfluente. Mai era stato leggero come una piuma il reparto offensivo degli azzurri. Mai almeno negli ultimi mesi. Ma c’è sempre una prima volta. Il centrocampo non ha fatto diga e soprattutto ha impostato poco o nulla la manovra. Peraltro, gli olandesi alla prima occasione l’hanno messa dentro. Peggio di così. Nessuno giocatore del Napoli è stato sopra la sufficienza. Ciò significa che la debacle è stata totale. Di gruppo.

L’unica chiave di lettura della sconfitta degli azzurri può essere un calo di concentrazione. La testa altrove. I nervi stanchi. O forse ansia di prestazione continuativa. Da mesi avevano la tensione alle stelle. Eppure sembrava che giocassero sereni, fluidi. Che ogni movimento fosse didascalico, appreso a memoria. Ma gioco a parte, in Europa League, è scomparsa la personalità dirompente del Napoli. Gruppo Gattuso abulico, quasi svogliato. O comunque deconcentrato. Se in campionato va a mille, il cammino europeo già si fa tutto in salita, in un girone che appariva se non facile quantomeno molto abbordabile.

La batosta d’esordio magari avrà un beneficio. Ci si consoli così. Se qualcuno si era montato la testa, si sappia pure che il bellissimo Napoli di Gattuso non è fatto della stessa materia dei sogni ma è molto terreno.