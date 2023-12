l Napoli di Mazzarri scende in campo contro il Braga per chiudere il Girone C di Champions League con forza e concentrazione nella sfida fondamentale per il passaggio del turno.

Fischio d’inizio, palla agli ospiti che dopo quattro minuti sprecano una grande opportunità per il vantaggio. Gli azzurri sono concentrati e desiderosi di dimostrare il loro valore in campo. E’ il 9 minuto e Politano tira un cross basso fatale per i portoghesi che non riescono ad allontanare la palla. Il Napoli è in vantaggio grazie all’autorete di Serdar Saatçı.

Vantaggio che non si traduce in soddisfazione, gli azzurri vogliono far sognare il Diego Armando Maradona. E’ il 17 minuto, Natan forza l’azione superando due avversari, crossa dove arriva Kvaratskhelia che cerca un tunnel ma viene bloccato dagli avversari.

Il georgiano vuole il goal, si denota dall’atteggiamento e dalla forza del suo gioco.

31′ minuto Zielinski fa una finta di corpo in area calciando di potenza ma Matheus con riflessi pronti riesce a fermare la palla. Gli azzurri ruggiscono, Natan mette un cross basso per Victor Osimhen che colpisce dapprima il tacco destro poi il sinistro riuscendo, quasi per magia, ad entrare nella rete avversaria.

Finisce il primo tempo 2-0 per il Napoli con l’esultanza dello stadio Diego Armando Maradona.

A questa partita manca solo il goal di Kvaratskhelia. Le due squadre, al termine dei 15′ di intervallo, rientrano in campo.

Politano agguerrito al 48′ minuto tira un sinistro potentissimo senza riuscire a concludere nella rete. Gli animi di scaldano cosi come alcuni atteggiamenti. Victor Osimhen ha un vistoso faccia a faccia con Serdar a causa di una visibilissima spallata del turco contro il nigeriano.

Il Braga aumenta il ritmo, 60′ minuto. Abel Ruiz punta la rete azzurra con un colpo di testa su cross di Victor Gomez ma Meret ha i riflessi pronti e riesce a bloccare il pallone.

In panchina Giovanni Simeone siede sulle bottigliette d’acqua in attesa dei una ipotetica chiamata di Mazzarri per la sostituzione. Il suo desiderio di entrare in campo però non viene esaudito.

Out Piotr Zieliński e Matteo Politano entrano Jens-Lys Cajuste Eljif Elmas.

Zambo Anguissà fa tremare di gioia la tifoseria azzurra che per un istante ha creduto nel terzo goal: azione in area di Osimhen che serve il suo centrocampista che calcia di potenza, ma centrale. Matheus blocca la palla.

Ultimi due cambi azzurri che anche questa volta non danno occasione al cholito Simeone… escono Stanislav Lobotka e Victor Osimhen entrano Gianluca Gaetano e Jack Raspadori.

Tensione importante sul campo degli azzurri. Al 70′ minuto il capitano Giovanni di Lorenzo compie il miracolo bloccando all’ultimo l’azione di Bruma. Il Braga ha sfiorato il goal.

Il Napoli comprende il rischio appena vissuto. 74′ minuto Kvaratskhelia, solo in area, calcia di sinistro ma Matheus in uscita mette in angolo.

Il Braga inizia le sostituzioni: escono João Moutinho e Victor Gomez entrano André Filipe Luz Horta e

Josafat Mendes.

Kvaratskhelia cerca il goal puntando il secondo palo ma nessun compagno di squadra riesce prontamente ad arrivarci.

Ultima sostituzione Braga: esce Ricardo Horta, entra Rony Lopes. Sono quattro i minuti di recupero ma insufficienti per permettere al Braga una rimonta.

Il Napoli si qualifica agli ottavi di Champions League la sfida continua….

