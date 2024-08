Napoli Bologna 3-0: Napoli “operaio” e “provinciale”. Ottima la prima

Sarà difficile ogni domenica. Più che ricostruzione è una rinascita e molto probabilmente è assai meglio.

Difficile ma non doloroso il cammino che inizia stasera.

Il cantiere è in piena opera. Restando così, con Anguissa a far manovra, sarà laboriosa la cosa.

Diciamolo stasera con un risultato largo e nutrito.

È un Napoli operaio.

Rieducato.

Metti da parte i fasti, non è tempo di fioretto, caro Napoli, avrà spiegato il Salentino.

Conte gli ha modificato il carattere. Reggere ed appena possibile pungere.

A Verona la cosa non era abbastanza chiara.

Stasera molto meglio.

Napoli – Bologna 3-0.

Se si vuol, si può dire Kvaratskhelia – Bologna.

Il Napoli ha il fuoriclasse e la partita ne è uno specchio. Si accende il Georgiano ed il campo si spacca. Assist e poi gol.

Entra in ogni azione davvero pericolosa.

Netto il suo marchio sull’incontro. Bene ha fatto Conte ad incatenarsi” per Kvicha e Di Lorenzo. Entrambi in gol.

Il Bologna di Italiano, nuovo corso anche per loro, ha una buona manovra ma non tira mai in porta.

Zirkzee è un ago di una bilancia che porta in Europa e senza, si vede. Bologna spuntato.

3-0, 3 punti d’oro anzi di platino.

Napoli di carattere.

Operaio e per ripartire è la più solida delle garanzie.

Buona la prima anzi la seconda.

Pedagogista dello Sport