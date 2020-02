Napoli, Boga obiettivo per l’estate: «Ma il Chelsea può riscattarlo»

Boga del Sassuolo un obiettivo del prossimo mercato?…Se ne parla in questo articolo pubblicatyo su Il Matrtino.it Jeremie Boga è uno dei nomi più caldi del mercato italiano. Prossimo alla cessione in estate, il calciatore del Sassuolo che tanto bene sta facendo in Serie A ha acceso i riflettori su di lui, scatenando probabilmente un’asta alla fine della stagione. Tra le tante pretendenti, anche il Napoli. «Ma il Chelsea può riscattarlo a giugno», ha ricordato Giovanni Carnevali, dirigente dei neroverdi. «Abbiamo ottimi rapporti con loro, li abbiamo incontrati prima di Natale anche per altre operazioni, perché ci piace, come abbiamo fatto con il Barcellona, avere un rapporto di collaborazione», ha specificato. «Loro possono riprenderlo ma noi possiamo anche fare un’operazione insieme, c’è un’apertura totale», ha chiarito così l’ad emiliano.