Napoli: basta paragoni, ma è evidente la confusione

Il Napoli ancora una volta stecca al Maradona. Dopo un primo tempo dominato, se si fosse chiuso 2 a 0 nessuno avrebbe eccepito, nella ripresa la metamorfosi in una squadra spaventata e senza idee.

Il tecnico ha dimostrato di non avere la visione della gara. In conferenza stampa non ha analizzato come una squadra che abbia un’idea di gioco possa prendere un gol dopo un calcio d’angolo a proprio favore, con un lancio di quaranta metri in un due contro due, ma soprattutto con il vantaggio acquisito nella prima frazione di gioco.

Sinceramente è difficile commentare le parole di Garcia a fine gara: poiché sembra un uomo schivo, che non analizza la gara, ed è infastidito dalle critiche che si sta attirando da solo, proprio perché la continuità tarda ad arrivare.

Un esempio potrebbe essere la domanda sul cambio Politano-Lindstrom, avvenuto all’ 85’ minuto, giustificando che il calciatore era stanco. Però perché non Zielinski visto che la sua gara non è stata eccellente?

L

Da evidenziare anche la prova incolore di Rrahmani, eloquente il suo andare indietro con la palla quando a centrocampo non sapeva cosa fare. Forse Ostigard sarebbe stato utile alla causa? Lobotka, dopo 60 minuti di grande calcio non poteva cedere il posto a Cajuste? Lo stesso Simeone, spento per la scarsa considerazione del tecnico, non era meglio sostituirlo con Raspadori visto il palese il momento di appannamento? Lo stesso Di Lorenzo, oggi più mezz’ala che terzino basso, sostituirlo con Zanoli sarebbe servito?

Sia chiara però una cosa, anche la squadra ha le sue colpe: la reazione confusionaria ed impaurita dopo il gol subito lascia pensare alla labilità del gruppo, che certamente è forte, ma debole sotto il profilo squisitamente psicologico.

E qui ritorniamo al tecnico, che proprio non riesce ad incidere sotto questo profilo, oltre che non rendersi conto che nel calcio moderno, non si può fare a meno del turnover, visto che si gioca tanto, ed insistere sempre sulla stessa porta anche a questo tipo di prestazioni.

Per fortuna il Real ha battuto il Braga, e quindi i danni sono stati minimi, ma bisogna ammettere, non facendo paragoni con il recente passato, che a questa squadra manchi un’anima, oltre che il gioco, ed il tecnico in questo è il primo responsabile e gli interrogativi per il futuro sono davvero tanti.

Tra quattro giorni ci sarà l’Empoli al Maradona, poi il ciclo di ferro dopo la sosta, contro Atalanta, Real, Inter e Juventus. Probabilmente questo sarà lo spartiacque del cammino del Napoli futuro. La cosa certa è che sono palesi i problemi di gestione della squadra, ad oggi ancora irrisolti dal mister Garcia. Probabilmente ha messo troppo presto da parte, la storia recente di questo gruppo, che lo scorso anno aveva un pit-bull che li “mordeva” dalla panchina.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati