Napoli Barcellona: la più Napoletana delle Spagnole, lo stesso Re

La più Napoletana delle Spagnole. Mille i punti di contatto.

Una storia tanto comune da legarsi in tutti i punti cardinali. Proprio Juliano avrebbe potuto raccontare di Barcellona.

Storia, vita e Pallone.

Lo stesso Re.

Sul campo e sul trono.

Diego Armando Maradona e Ferdinando II di Borbone.

Se si trattasse di Grecia, diremmo “stessa faccia, stessa razza”.

Siamo in Catalogna.

Terra di secessione e lotta fraterna. Terra di un calore differente.

Storia di combattenti veri. Orgoglio blaugrana.

Architettura, modi di vivere e di concepire il calcio di similissima specie.

Calore, calore ed ancora calore.

In campo, in strada e nei mille club domenicali.

Per chi ha visitato Barcellona, il catalano sulle labbra e nelle idee è un dogma. Identità oltre ogni cosa.

Sebbene l’epopea Messiana sia terminata ed il Barca sia un club in rifacimento, è avversario scomodo. Probabilmente il più scomodo perché relativamente battibile.

Sul campo si, in tutto ciò che è società, organizzazione e storia di vittorie, assolutamente no.

In questo momento specifico, il Napoli 5.1 è in ritardo e la distanza pare difficilmente riparabile.

Prima al Maradona ed è un buon vantaggio. In questo momento, per come il Napoli si muove, meglio la prima in casa.

Almeno crediamo.

Come può quindi definirsi questo sorteggio?

Buono?

Diciamo “conosciuto”.

Parenti serpenti.

Pedagogista dello Sport

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati