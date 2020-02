Napoli Barcellona, i tifosi partenopei ci credono dopo la crisi degli spagnoli: code ai botteghini

Napoli Barcellona, cresce l’entusiasmo: code ai botteghini per i tifosi partenopei.E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Napoli Barcellona è ormai alle porte e nella giornata di oggi è partita la vendita libera dei tagliandi per la sfida del San Paolo. La gara, in programma per martedì 25 a partire dalle 21, aveva suscitato grandi polemiche legate ai biglietti considerati fin troppo cari. Nelle ultime ore, però, qualcosa sembrerebbe essere cambiato.Il San Paolo, nel match contro il Barcellona, sarà quello delle grandi occasioni visti gli ultimi dai riportati. Dopo poche ore dall’inizio della vendita libera dei biglietti, infatti, si sono registrate code infinite ai botteghini. C’è chi si è ritrovato in fila già questa mattina alle 5.30. I dati messi in evidenza e le relative immagini all’esterno dei punti vendita, hanno messo in evidenza come la Curva B sia già sold-out mentre mancano pochissimi biglietti per la Curva A. Un entusiasmo cresciuto nelle ultime ore con il Napoli che ha ricominciato a macinare vittorie tra Coppa Italia e campionato. Inoltre, c’è il momento della squadra spagnola. La compagine di Messi sta, infatti, vivendo turbolenze interne ed è, inoltre, stato sconfitto nel match di Coppa del Re, contro l’Athletic Bilbao.