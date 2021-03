Si avvicina il rientro in campo per gli uomini di Gattuso dopo una settimana di stop, parsa infinita a causa dei ritmi a cui ci stiamo abituando. Il primo big match di un calendario decisamente difficile vede Milan e Napoli affrontarsi al San Siro, in una gara decisiva per la stagione di entrambe le squadre.

Nella partita d’andata i Diavoli si imposero per 3-1 all’allora San Paolo, proseguendo con entusiasmo la loro corsa verso lo scudetto, ora più vicino ai cugini nerazzurri, primi in classifica con 6 punti di vantaggio.

Tante assenze per Gattuso e Pioli

Il Napoli dovrà fare a meno di Manolas, Lozano, Petagna, Ghoulam, nuovamente condannato ad una lunga e pesante assenza, e Rrahmani, che verrà valutato nei prossimi giorni in seguito ad un infortunio.

Hirving Lozano, “la luce nel buio” della stagione partenopea

Il Milan, che in stagione ha raramente schierato la formazione titolare, si presenta senza Bennacer, Mandzukic ed Ibrahimovic; ancora incerti i rientri di Rebic, Romagnoli e Calabria, non al meglio dopo la gara con lo United. Calhanoglu e Theo Hernández sono invece pronti per tornare nell’ XI titolare.

Momento di forma: chi si presenta meglio tra Milan e Napoli?

Il Napoli nelle ultime tre partite ha segnato 8 goal, subendone 4: numeri incoraggianti dal punto di vista offensivo.

Pesa ancora il rocambolesco pari allo scadere con il Sassuolo, che non aiuta a dimenticare la brutta sconfitta contro l’Atalanta (4-2) e l’uscita dall’Europa League. Ma le più recenti performance testimoniano una leggera ripresa.

Il Milan è imbattuto nelle ultime 5 gare: registra 2 vittorie e 3 pareggi, uno di essi è valso il passaggio agli ottavi di Europa League. Inaspettato l’1-1 contro l’Udinese ma Incoraggiante l’ultima prestazione europea contro i Red Devils di Solskjaer, i favoriti della competizione.

Piolismo, la rivoluzione di Pioli

Napoli, una partita alla volta cominciando dal Milan

Il Milan nel corso del tempo ha impresso il suo nome nella storia del firmamento calcistico, affermandosi come uno dei club più gloriosi di sempre. Nei recenti anni ha tuttavia faticato a raggiungere i la vetta della classifica, che ha da sempre occupato con invidiabile costanza.

Pioli, subentrato a Giampaolo nell’Ottobre 2019, ha improvvisamente riacceso le ambizioni dei tifosi e della società. I rossoneri sono tornati a vincere esprimendo un ottimo calcio, investendo su calciatori di talento e campioni già affermati.

Milan: una squadra organizzata, veloce e verticale

Il modulo base è il 4-4-2.

L’azione si sviluppa principalmente sulle corsie laterali, dove mediani e terzini scambiano spesso posizione.

Donnarumma partecipa attivamente alla manovra, coadiuvato dai centrali ma soprattutto dai mediani, che ricercano velocemente il trequartista o la punta (anche tramite lanci lunghi).

E’ importante sottolineare come questa squadra sappia giocare sia palla a terra sia in maniera più “pragmatica“, sfruttando la fisicità di Ibrahimović.

Theo Hernández, il devastante 23enne cresciuto in Spagna

I due terzini svolgono compiti diversi, Calabria si mantiene più bloccato sulla destra, mentre a Theo Hernández è affidato il compito di spingere sulla sinistra.

Il francese è particolarmente letale per la sua velocità ed abilità nel dribbling (3 riusciti/90 minuti), ma risulta un cliente scomodo anche nello scontro fisico. In fase di copertura si rende autore di intercettazioni e recuperi importanti.

Il contropiede

Il francese è ovviamente pericoloso, come tutto il Milan, in contropiede: la squadra di Pioli è molto abile a distendersi una volta recuperato il pallone.

Riesce a sfruttare alla perfezione gli spazi a sua disposizione, grazie alla velocità di alcuni interpreti ma soprattutto ai piedi ed al cervello di Çalhanoğlu.

Hakan Çalhanoğlu, il 10 del gruppo

Il trequartista classe ’94 è il calciatore più fantasioso del gruppo: nel 2020 ha registrato 96 passaggi chiave e 13 assist, meglio di lui soltanto Kevin De Bruyne. E’ una della chiavi del successo di questo Milan.

La sua capacità di muoversi tra le linee, servendo i compagni con ottimi passaggi, è impreziosita dalla presenza di un terminale offensivo come Ibrahimović, una fenomenale macchina da goal che non necessita certamente di presentazioni.

Gianluigi Donnarumma: passato, presente e futuro

Impossibile parlare del Milan senza citare Donnarumma: 22 anni e già 203 presenze con il Milan in serie A. Descrivere in breve l’immenso talento di questo ragazzo è un compito arduo.

Spesso decisivo con i suoi interventi, soffre ancora di sporadici blackout nelle uscite, ma è migliorato esponenzialmente in questo fondamentale. Guida la difesa con la maturità di un veterano mentre salva la porta con i riflessi di un ragazzino.

I continui infortuni non hanno fermato il Milan

Nonostante sia terza nella classifica infortuni di serie A da inizio stagione, il Diavolo scende in campo con grinta, qualità ed ordine, dimostrando quanto sia forte la coesione d’intenti del gruppo. Qui emergono i grandi meriti di Pioli: un allenatore capace di infondere nei suoi ragazzi concetti di gioco precisi ed una mentalità da grande. I rossoneri perdono e vincono da squadra.

Milan Napoli, la maturità di Insigne

I partenopei necessitano di fare punti nelle prossime partite per raggiungere l’Europa, mai come quest’anno fortemente contesa, e possono certamente contare sul loro capitano.

#Insigne cerca spesso la conclusione da fuori.

Anche questa stagione non fa eccezione, la media tiri ogni 90' (4.75) è simile alla media totale della sua carriera (4.56).

La differenza sta negli xG medi: Lorenzo è più preciso ma anche più lucido (0.57 in questa stagione). pic.twitter.com/b4nsJpdBNU — Raffaele De Santis (@RaffaeleDeSa) March 8, 2021 Una breve analisi dei numeri stagionali di Capitan Insigne

Lorenzo Insigne è in grande spolvero, e si sta rendendo protagonista di una delle sue migliori stagioni in maglia azzurra, come testimoniato dai numeri. Gattuso potrà fare affidamento su di lui e Zielinski devastante nel recente periodo, per fermare la scalata di Pioli,

Milan Napoli andrà in onda su Sky (canale 201 o 251) alle 20.45 di Domenica.