Napoli – Atalanta : Zanoli o Malcuit questo è il dilemma

Un dilemma che dovrà essere risolto a breve se Spalletti è intenzionato nel voler superare la partita contro l’Atalanta.

Chi dovrà prendersi l’arduo compito di sostituire l’infortunato Di Lorenzo? Zanoli o Malcuit?

Paragonare uno dei due a Di Lorenzo è quasi impossibile, se si tiene conto che il difensore titolare del Napoli, da inizio campionato ha totalizzato 30 partite su 30 disputate.

Sebbene Di Lorenzo non sia in gara, Spalletti può contare sul gioco di due azzurri che ancora devono far vedere il loro valore in campo. Stiamo parlando di Kévin Malcuit e Alessandro Zanoli.

Puntare sul novellino Zanoli?

La prima ipotesi è quella di far iniziare a correre il “novellino” del Napoli, Alessandro Zanoli. Classe 2000, giovane promessa del calcio italiano che ha mosso i suoi primi passi nel Carpi Football Club 1909, squadra nella quale è riuscito a mettersi in mostra e a farsi notare dal Napoli Under19.

Le doti del ragazzo sono state da subito ben visibili, tanto che nella stagione 20/21 entra ufficialmente nella SSC NAPOLI di Spalletti.

Il giovane azzurro si è dichiarato da sempre entusiasta di giocare nella squadra di ADL tanto da dichiarare di credere fortemente nel sogno chiamato Scudetto, ma soprattutto, di non voler accettare le proposte di altri club perché l’intensione è di rimanere nella città del Golfo di Partenope.

Zanoli è un giocatore particolarmente offensivo, molto dinamico. Inoltre la sua umiltà gli permette di “rubare con gli occhi il mestiere”. Si perché non ha mai nascosto l’ammirazione nei confronti di Di Lorenzo dal quale apprende ogni minimo movimento.

Puntare sulla carta “certa” di Malcuit?

Spalletti potrebbe invece puntare su una carta ” certa” di Malcuit.

Classe 1991, il difensore francese, non è nuovo al campo di Fuorigrotta. Va detto infatti che il terzino destro ha già avuto modo di dimostrare le sue doti in capo, arrivando a sfiorare un buon livello tecnico.

Purtroppo però il calo fisico non è tardato ad arrivare. Infatti il periodo buio dell’azzurro è arrivato nella stagione 2019/2020 durante il quale ha subito una rottura del crociato. Un infortunio che lo ha lasciato lontano dal campo per 246 giorni impedendogli di giocare 28 partite.

Da li a poco il problema pandemico che ha colpito anche il mondo del calcio e poi la positività del giocatore al Covd-19 non gli hanno permesso di ritornare ad essere competitivo in campo.

Tutto questo infatti si è visto in campo durante lo scontro Cagliari – Napoli. Partita durante la quale al ’27 minuto, dopo il colpo alla testa subito da Di Lorenzo, Malcuit lo ha sostituito commettendo numerosi errori.

Il terzino è stato infine sostituito per un risentimento al polpaccio giustappunto da Zanoli il quale ha giocato gli ultimi minuti di gara.

L’insoddisfazione era palese sul volto del francese consapevole di aver perso una grande occasione per rientrare in gioco e per mettersi in mostra agli occhi di Spalletti, il quale era particolarmente adirato dalle sue prestazioni.

Tutto in mano a Spalletti

Da adesso l’arduo compito di Spalletti su chi scegliere.

Sceglierà la certezza e quindi Malcuit che, sebbene le sue prestazioni in campo non sono ottime, già è in grado di affrontare una competizione così importante come quella di domenica, durante la quale non solo il Napoli affronterà una squadra ostica, ma sarà una partita per la lotta allo scudetto.

Oppure preferirà Zanoli, facendolo esordire e permettendogli di rompere il ghiaccio in un match difficile e complesso sia per intensità che per formazioni e giocatori mancanti?

