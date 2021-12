Napoli-Atalanta vista dai principali quotidiani napoletani

Il Napoli ieri ha affrontato l’Atalanta allo stadio Diego Armando Maradona, partita spettacolare che vede gli ospiti passare in vantaggio con il gol di Ruslan Malinovskyi nei primi minuti, azzurri che ad inizio secondo tempo ribaltano il punteggio con i gol di Piotr Zielinski e Dries Mertens, punteggio sul 2-1 che non regge, con gli ospiti che si portano sul 2-3 a pochi minuti dal fischio finale. Analizziamo il risveglio della città napoletana attraverso i principali quotidiani napoletani:

Corriere del Mezzogiorno Campania: “Napoli, il cuore non basta“, cosi si intitola la pagina dedicata alla squadra azzurra, la quale ottiene la prima sconfitta casalinga contro una delle prime quattro della classifica. Partita difficile con gli azzurri che dopo pochi minuti passano in svantaggio con un gol da fuori area del trequartista atalantino Malinovskyi. Azzurri che nonostante il gol subito e la mancanza di molti giocatori infortunati reagisce e ribalta momentaneamente il risultato supportati anche dagli spalti con i tifosi arrivati a sostenere la squadra. Purtroppo una straripante “dea” mette a segno due reti nel finale che condannano gli azzurri alla sconfitta.

Il Mattino Napoli: “Napoli KO e addio al primato“, azzurri che viste le vittorie nel pomeriggio di Milan e Inter si vedono scendere al terzo posto a meno due dalla vetta. Si sottolinea una gestione sbagliata dei cambi, complice un problema muscolare che colpisce il centrocampista Lobotka: “Quando esce Lobotka è buio”.

La Repubblica Napoli: “Napoli che orgoglio ma è una malanotte“, quotidiano che sottolinea la grinta dei giocatori partenopei che nonostante le mancanze di giocatori importanti, affronta uno scontro scudetto con grinta e cuore, doti che non bastano a fronteggiare una squadra in ottima forma come quella bergamasca.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati