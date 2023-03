Napoli-Atalanta : Probabili Formazioni della 26^di Serie A

Napoli-Atalanta, match valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/23, si gioca oggi, allo stadio Maradona di Napoli alle ore 18:00. Solo una delle ultime 15 gare tra Napoli e Atalanta, in Serie A è terminata in parità (2-2 il 30 ottobre 2019), completano questo parziale otto successi per i partenopei, sei per i nerazzurri.

Le probabili formazioni

Qui Napoli

Il Napoli dovrebbe partire con Meret in porta; una linea difensiva a quattro formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e ancora Olivera al posto dello squalificato Mario Rui; un centrocampo con Anguissa, Lobotka e Zielinski; e i soliti Osimhen e Kvaratskhelia nel trio d’attacco insieme con Politano, quest’ultimo unico cambio rispetto alla squadra che ha iniziato con la Lazio. Lozano non ce la fa, gioca Politano. E poi Olivera per Mario Rui, che sconta la seconda giornata di squalifica.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti. A disposizione: 95 Gollini, 12 Marfella, 5 Juan Jesus, 19 Bereszynski, 55 Ostigard, 31 Zedadka, 4 Demme, 7 Elmas, 23 Zerbin, 70 Gaetano, 91 Ndombele, 18 Simeone. Indisponibili: Raspadori e Lozano. Squalificati: Mario Rui. Diffidati: Kim.

Qui Atatlanta….

Nell’Atalanta con Koopmeiners fermo ai box per problemi muscolari, Gasperini si affiderà ad Ederson. Da capire quale sarà la posizione del centrocampista brasiliano che determinerà tutto l’assetto tattico: Pasalic sulla trequarti con l’ex Salernitana in regia, ma non è escluso uno spostamento alle spalle di Hojlund e Lookman. Oltre a Koopmeiners e Hateboer (stagione finita) l’unico indisponibile sarà Vorlicky. In difesa tornano Palomino e Scalvini, Zapata è pienamente recuperato dopo i fastidi muscolari: nei convocati rientra anche Zappacosta.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Højlund. Allenatore: Gasperini. A disposizione: 31 Rossi, 57 Sportiello, 5 Okoli, 9 Muriel, 19 Djimsiti, 6 Palomino, 10 Boga, 77 Zappacosta, 91 Zapata, 93 Soppy. Indisponibili: Hateboer, Vorlicky, Koopmeiners. Squalificati: -. Diffidati: Toloi.

