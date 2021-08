Napoli-Ascoli: ecco dove vederla in TV

A differenza delle prime amichevoli del Napoli, quelle contro Bayern Monaco e Wisla Cracovia, la partita tra Napoli e Ascoli sarà visibile in chiaro. Gli scorsi match erano disponibili esclusivamente in Pay per View al costo di circa 10 euro. A trasmettere la gara “in chiaro” sarà Canale 8.

Il Napoli scenderà in campo con una squadra che potrebbe essere quella che giocherà contro il Venezia alla prima di campionato. Meret sarà tra i pali, la linea difensiva sarà composta da Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas e Mario Rui. Centrocampo con Lobotka, Fabian e Zielinski. In attacco sulle fasce Lozano e Insigne, mentre Osimhen al centro. Zielinski farà da spola tra centrocampo e fase offensiva, in un modulo molto simile a quello di Gattuso.

