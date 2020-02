Napoli, arriva un giorno di riposo: Gattuso ritrova domani gli azzurri

Riposo per il “guerriero “Napoli,in attesa del recupero di tutti…se ne parla in questoarticolòo pubblicato su Il Mattino.it Dopo la vittoria contro la Sampdoria a Marassi, il Napoli di Gennaro Gattuso si fermerà per 24 ore saltando ogni allenamento in questo martedì. La squadra si ritroverà direttamente domani al centro tecnico di Castel Volturno con il gruppo praticamente al completo, aspettando il rientro dell’influenzato Fabián.Da preparare, ora, c’è la sfida al Lecce in campionato: i pugliesi arriveranno al San Paolo domenica, poi il Napoli sarà di scena mercoledì sera a San Siro contro l’Inter per giocare la semifinale d’andata di Coppa Italia, primo obiettivo della stagione.