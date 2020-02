Napoli, arriva il messaggio di Gattuso a squadra e tifosi!

Il Napoli sembra finalmente vedere la luce dopo un avvio di stagione da dimenticare. L’arrivo di Gattuso potrebbe aver cambiato davvero qualcosa in questo Napoli, ma c’è ancora bisogno di tempo e non limitarsi a questi tre risultati positivi ottenuti.

Quella di domenica sarà una sfida importantissima. Il Napoli ha l’obbligo di continuare a vincere per tenere alto il morale non sottovalutando un Lecce molto insidioso. Nel frattempo Gattuso suona la carica con un post su Instagram:

“Contro il Lecce dobbiamo portare a casa 3 punti!!! Io sono carico, e voi?”.