Lozano,fino ad ora poco utilizzato da Gattuso,potrebbe tornare da Ancelotti in Premier!E quanto emerge in questo articolo pubblicato da Il Corriere dello Sort.it Carlo Ancelotti, neo allenatore dell’Everton, sta pensando di portare in Premier League Hirving Lozano, attaccante esterno da lui voluto al Napoli e flop di mercato finora in azzurro.