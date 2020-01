Napoli-Amrabat alla stretta finale: in programma nuovo incontro

Martedì il club di De Laurentiis incontrerà gli agenti del giocatore per concludere l’affare.E quanto scritto in questo articolo pubblicato su Il Corriere dello Sport.it Non solo Rrahmani, il Napoli si appresta a concludere un altro affare con il Verona. Sofyan Amrabat è a un passo dalla firma con il club di De Laurentiis, che ha già trovato un accordo con l’Hellas in vista di un trasferimento per la prossima estate. Per concludere definitivamente la trattativa manca ancora l’ok del giocatore, per questo motivo i dirigenti degli azzurri hanno fissato un nuovo incontro con i procuratori del centrocampista marocchino per la giornata di martedì.Gli agenti vorrebbero inserire una clausola rescissoria all’interno del contratto con il Napoli, che ha tutta l’intenzione di concludere positivamente l’operazione in tempi brevi, evitando così il pericolo che le altre società interessate (Inter e Fiorentina su tutte) possano provare a inserirsi.