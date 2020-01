Napoli, altri due big a rischio per l’Inter. Koulibaly out

Contro L’Inter di Conte,Lunedi si prevede un Napoli “incerottato!…e quanto si legge in questo articolo pubblicato su Virgilio.it

Il Napoli rischia di affronterare l’Inter al San Paolo senza alcune pedine molto importanti per Gattuso. Oltre a Koulibaly, che di sicuro non sarà della partita, sono in forte dubbio per la partita di lunedì sera anche Mertens e Fabian Ruiz. L’attaccante belga si è allenato ancora a parte, mentre il centrocampista spagnolo è influenzato.”Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro l’Inter di lunedì 6 gennaio al San Paolo per il posticipo della 18esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha sostenuto la sessione di allenamento distribuita sui campi 2 e 3. Inizio dedicato a circuiti di attivazione e torelli. Di seguito lavoro finalizzato al possesso palla. Successivamente posizionamenti di gioco ed esercitazioni tecnico tattiche. Chiusura con partitina a campo ridotto. Lavoro personalizzato per Ghoulam e Mertens. Lavoro personalizzato in campo e terapie per Koulibaly. Fabian non ha preso parte alla seduta per uno stato febbrile”