Napoli, Allan è fiducioso: “Usciremo dal momento difficile”

Allan,mediano del Napoli,e convinto che il gruppo si riprendera’…e da il benvenuto al nuovo acquisto Demme!E qwuanto si legge in questo articolo pubblicato su Repubblica.it “Non siamo una squadra da ottavo posto. Dobbiamo uscire da questa situazione e migliorare la nostra classifica”. Allan ha le idee chiare ed è fiducioso sul futuro del Napoli che sabato sarà di scena all’Olimpico contro la Lazio: “Con l’Inter abbiamo mostrato – ha spiegato il centrocampista brasiliano a Kiss Kiss – qualcosa di positivo al di là della sconfitta. La prestazione coi nerazzurri è stata positiva e abbiamo creato tanto. Stiamo lavorando con entusiasmo per superare questa situazione. Ci riusciremo restando uniti. Gattuso e il suo staff ci supportano tanto”.

Il Napoli sta lavorando per sul mercato per migliorare il centrocampo. Il primo rinforzo è Diego Demme del Lipsia: “I nuovi acquisti sono sempre i benvenuti. È importante per l’allenatore avere più scelte”.