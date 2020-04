Napoli, ADL accarezza l’idea dei play-off per rientrare nella pool scudetto

Secondo La Repubblica: “Serve però una via di uscita per sventare lo scontro e dal caos inizia a emergere una soluzione di compromesso, quella del ricorso a play- off e play- out, che avrebbe il duplice effetto di metter fine all’imbarazzante situazione di stallo e di fare indirettamente contento il Napoli. Se è vero infatti che il club azzurro è aperto con serenità a ogni ipotesi, forte soprattutto della sua solidità economica, è innegabile che la possibilità di rientrare all’improvviso nella corsa per lo scudetto non può certo dispiacere ad Aurelio De Laurentiis.

È evidente però che la soluzione di compromesso dei play-off, a cui lavora segretamente la Figc ( su input dell’Uefa) non potrebbe dispiacere né al presidente azzurro né all’allenatore calabrese. La formula sarebbe attuata per terminare comunque la stagione in corso, giocando però un numero molto inferiore di partite. In corsa per lo scudetto resterebbero le prime 6 dell’attuale classifica, mentre le ultime quattro si sfiderebbero per evitare la retrocessione attraverso i play- out”.