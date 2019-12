Napoli, adesso tutto su Lobotka: un affare da 25 milioni

Napoli-Lobotka..il Ceco…inizia a vedere l’azzurro?E quanto si legge in questo articolo pubbliocato su Gazzetta.it Il Napoli ha fretta di concludere l’ingaggio di Stanislav Lobotka, 25 anni, centrocampista in forza al Celta Vigo. L’offerta verrà formalizzata nella giornata di oggi.La proposta che verrà fatta agli spagnoli è di 15 milioni di euro più alcuni bonus, fino ad arrivare ad un massimo di 20 milioni. La controparte rilancerà fino a 25 milioni, cifra che rappresenta la metà della clausola inserita nel contratto del giocatore. Stabilito pure l’ingaggio: Lobotka percepirà uno stipendio di 2 milioni di euro per i prossimi cinque anni. Praticamente, mancano soltanto le firme, nonostante esista una differenza di 5 milioni tra la domanda e l’offerta. Differenza che, probabilmente, verrà conglobata nei bonus.