Napoli, adesso l’Europa è più vicina

Vittoria importante per il Napoli! La squadra di Gattuso ritrova gioia anche in campionato, superando la Juventus per 2-1 e conquistando tre punti di rilievo in ottica classifica: gli azzurri, infatti, tornano nella colonna sinistra della classifica con 27 punti, portandosi così a -4 dal sesto posto occupato dal Milan di Pioli.