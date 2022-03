Napoli: Ad ogni partita un motivo per essere assenti

Oramai non è più una corsa allo scudetto ma una rincorsa alla ricerca di giocatori che possano scendere in campo per disputare le partite.

Sembra che la maledizione di Spalletti non voglia finire. A sole 7 giornate dalla fine del campionato, il Napoli di Spalletti si trova a dover disputare una competizione contro l’Atalanta di Gasperini senza degli elementi fondamentali, ossia quei giocatori che in campo stanno dimostrando di mantenere il miglior rendimento.

Con Di Lorenzo infortunato cosi come Petagna, si passa a Osimhe e Rrhamani diffidati per aver superato il limite delle ammonizioni. Per non parlare poi di quei giocatori come, Anguissà e Ounas per arrivare fino a Fabian Ruiz per i quali la partecipazione non è ancora sicura.

Dopo la vittoria della Polonia ci mancava solo Zielinski ad uscire dal campo zoppicando.

Insomma ad ogni partita Spalletti deve inventare il calcio e sperare in un miracolo chiamato “goal della vittoria”.

Questo non è esattamente l’andamento adatto a superare le altre squadre affinché si possa arrivare in finale per la lotta allo Scudetto ma soprattutto per essere “ricordati da eroi” .

