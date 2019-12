Napoli, a piazza del Plebiscito si brinda con Bollani, Cori e Silvestri

Come di consueto anche quest’anno a Napoli per il Capodanno 2020, numerosi sono gli eventi che si susseguiranno a partire dal genere musicale e non solo. Tre big del calibro di Stefano Bollani, Daniele Silvestri e Livio Cori si alterneranno su grande palco di 40 metri in Piazza del Plebiscito, prospiciente al Palazzo Reale.

Dopo il concerto i presenti potranno assistere sia allo spettacolo pirotecnico presso il Castel dell’Ovo che dei 4 palchi sul lungomare e ballare fino all’alba.

Come negli anni scorsi,saranno allestiti altri palchi a piazza Vittoria con i concerti di vari cantautori; al Borgo Marinari si danzerà sulle note della musica dance revival anni 70-80. Infine e non per ultimo, davanti alla sede della ex facoltà di Economia ci sarà il palco con la musica latino-americano. Per i più giovani una mega discoteca all’aperto con musica house e elettronica. Un appuntamento all’insegna del divertimento. Un appuntamento unico da non perdere.