Napoli a Milano. Un treno che attraversa ed unisce l’Italia

Il treno che parte per Milano, raccoglie sul suo percorso diversi modi di vedere questa partita.

Modi, caratteri e visioni della vita.

Un carrozzone che mette insieme uomini diversi e culture differenti.

Il treno parte per Milano ed in ogni scompartimento c’è un tifoso doc che spinge e crede.

C’è un zio Gianni che attende di poter gridare gol ed al novantesimo essere certo di aver tenuto a distanza l’Inter di Inzaghi, Lukaku e Lautaro.

Inter-Napoli, per certi versi, ricorda il Napoli di Maradona che va al nord da protagonista.

Alcuni accompagnano il Napoli di Spalletti sin da Napoli, altri si aggiungeranno via facendo. Conta poco se le porte del Meazza resteranno chiuse ai tifosi partenopei.

Salendo verso Milano, il freccia rossa, attraverserà Roma di Mourinho e Sarri, l’Emilia del Sassuolo e la toscana della americana Fiorentina. Poi la Lombardia di Inter e Milan. Le antagoniste più accreditate ad ostacolare il cammino della banda Spalletti.

Lungo il percorso diversi modi e diversi caratteri. Napoletani sparsi in tutto lo stivale. Da piazza Garibaldi fino a Milano centrale, 4 ore e 30 di treno in cui prenderanno posto Napoletani diversi.

Una vera e propria carovana di desideri e solide aspettative. Il Napoli a Milano per vincere. Per mettere in chiaro le cose.

Arriveranno a Milano, Napoletani di ogni parte d’Italia e questa è una cosa bellissima.

Quel che è riuscito a fare Spalletti è legare il sentimento degli emigrati. È tornato nei Napoletani il desiderio ed il piacere di usare la bandiera azzurra.

La presa del Palazzo, nata con Sarri, oggi è possibile.

Il treno è pieno, signori in carrozza.

Ragazzi a voi.

Ci siamo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati